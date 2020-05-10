65 Yaş ve Üstü İstanbullular 4 Saatlik İzinden Memnun

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 50 gündür evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle birlikte İstanbul sokaklarına ve sahillere akın etti. Deniz kenarında yürüyüş yapıp banklarda oturan bu kişiler birbirleriyle sohbet etme fırsatı da buldu. Sahildeki bankta oturan 70 yaşındaki Nazmiye Çelik, “Memnun oldum tabii ki. Bizim de yürümeye ve hava almaya hakkımız var. Çünkü hareket etmezsek ha burada ölmüşüz ha evde ölmüşüz… Hareketsizlik çok beter” diye konuştu. İşletme sahibi Yusuf Salgun, “İki aydır bizi eve hapsettiler. İyi güzel de bu iznin hafta arasında olması gerekiyor. Dükkanım var, ona gidemiyorum. Semtten dışarı çıkamıyorum” dedi. Emekli olan 69 yaşındaki Mustafa Denizli, hasta olan kızını görememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti: Denizli, “Hava aldık. 7 hafta oldu hasta kızım var göremiyorum. Kızımı hastaneye götüreyim diye izin de vermiyorlar bana. Kızlarımı, torunlarımı göremiyorum. Kurban Bayramı’nda köye gitmeyi düşünüyorum. İnşallah o zamana kadar bu yasak kalkar. Eşim de hasta kızımı göremiyorum diye ağlıyor” şeklinde konuştu.

Aksaray’da yürüyüşe çıkan Semiha Erdur, “Gerçekten hem bunaldık hem de sıkıldık. Strese girdik, malum maddi sorunlarımız var. Onları da aşabilmemiz için bizim biraz dışarıya çıkmamız lazım. Hava almamız lazım. Üzüntülerimizi unutmamız lazım. Büyük bir sıkıntıdan geçiyoruz. Şahsım adına bütün dünyaya sağlık diliyorum. Ben de bir anneyim. Çocuklarımla görüşememek çok acı bir duygu. Konuşuyorsun, resmine bakıyorsun ama onları canlı görüp de kokusunu almak çok farklı bir şey. Tabii ki içimiz acıyor, gözyaşlarımız dinmiyor. Anlatamam, yaşamak lazım. Annelerin hepsi üzgün” diye konuştu. 68 yaşındaki Abdullah Uysal, “Her gün yürüyüş yapan kişileriz. 2 aylık zamanda evde durmak bize zor geldi. Kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Evde kalıyoruz. Devlet böyle bir izin verdiği için çok mutluyuz. İnşallah bu hastalığı atlatıp normal hayatımıza döneriz” dedi. Emekli öğretmen Ergül Sezgin, “Evde kalmak çok kötü. Sıkıldık, bunaldık ama yapacak da bir şey yok. Dışarıya çıkınca başka bir dünyaya gelmiş gibi oldum. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı da şaşırdım. Zaten her yer de kapalı. Öyle boş gözlerle bakınıyoruz etrafımıza.