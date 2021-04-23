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65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkabilir? İşte 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri...

23.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için önlemler yeniden arttırıldı. Vatandaşlar 65 yaş ve üzerinin sokağa ne zaman çıkabileceğini ve yasak saatlerini merak ediyor. Peki yeni kararlar sonrası 65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkabilir? İşte 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri...

65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkabilir? İşte 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri...

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için önlemlerde bazı düzenlemeler yapıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile aileleri 65 yaş üstünün sokağa ne zaman çıkabileceğini ve yasak saatlerini araştırıyor. Peki 65 yaş ve üstü ne zaman sokağa çıkabilir?

65 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ...

Vaka artışının ardından yayınlanan yeni genelgede şu ifadeler bulunuyor:

Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00 ve 14.00 saatleri arası, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00 ve 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları haricinde sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız haricinde) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere veya adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (minibüs, dolmuş, metro, metrobüs, otobüs vb.) kullanmalarına izin verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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