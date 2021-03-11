65 yaş ve üstü sokağa ne zaman çıkıyor? 65 yaş sokağa çıkma saatleri açıklandı

Normalleşme döneminde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararlar kapsamında yaş sınırındaki vatandaşlar belirlenen saatler aralığında dışarıya çıkabiliyor. Peki 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilecek?

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kısıtlama kuralları ülke genelindeki tüm illerde uygulanmaya devam ediyor. Karara göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00 ve 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatlerin haricinde belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 YAŞ VE 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinde Cuma namazı bitimine kadar uzatılma imkanı olacak. 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatleri ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne çekilebilecek.



