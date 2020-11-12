65 Yaş ve Üstüne Getirilen Kısıtlama Kararına Halk Nasıl Bakıyor?

İstanbul'da Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere 10 ila 16 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak yeniden uygulamaya konan kısıtlama kararını, İstanbullular nasıl değerlendirdi? VOA Türkçe, halka konu hakkındaki düşüncelerini sordu. “Kararın ileri yaştakilere değil gençlere uygulanması daha faydalı olurdu” Üniversitede öğretim görevlisi olan Reyhan Mehmet, kısıtlamaların 65 üstü yerine gençlere uygulanmasının daha etkili olacağını savundu. Mehmet “65 yaş üstünün değil de özellikle gençlerin eve sokulmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer gençleri evde tutarsak pandemiden kurtuluruz. Çünkü gençler maskeleriyle ağızlarını kapatmıyorlar, burunları açıkta geziyorlar. İleri yaştaki insanların çok daha dikkat ettiğine eminim” dedi. “Yerinde bir karar” 76 yaşındaki Erkan Esertepe’yse kararın doğru olduğunu düşünenlerden. Esertepe “Gayet güzel bir karar almışlar. Çünkü yaşlıların çoğu yoğun saatlerde de otobüslere, tramvaylara, vapurlara binerek işe gidip gelenlere mâni oluyorlar. Bu çıkan kararın onlara mâni olmak ve çalışanların rahatça işlerine gidip gelebilmesi için verildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Her zaman 65 yaş ve üstü kurban ediliyor” Cemil Demir “Şu hale bakın! Lokantalarda, kafelerde kimse kurallara uymuyor. Kurbanlarsa hep 65 yaşındakiler oluyor. 65 yaşında olanlara yazık değil mi? Evde durarak daha çok sağlığımız gidiyor. Ben evde duramıyorum. En çok kurallara uyan 65 yaşındakiler ama hep bizi kurban ediyorlar. Lütfen bizi de düşünsünler” dedi. “Yaşlılara uygulanan yasağın manası yok” İleri yaşta olan insanların hijyenlerine daha dikkat etmesine rağmen uygulanan yasağa anlam veremediğini ifade eden Recep Özsoy “Bu ülke öyle salgın hastalıklar atlattı ve hiçbir zaman vatandaşlarını evlerine kapatmadı. Yaşlılar hijyenlerine önem gösteriyorlar, hatta torunlarını çocuklarını ellerini yıkasınlar diye uyarıyorlar. Bu yaşlılara koydukları yasağın manası yok” ifadelerini kullandı. “Tüm yaş gruplarına yaptırım uygulanmalı” Üniversite öğrencisi Aybüke Özcan, dışarıdaki kalabalığın büyük kısmını gençlerin oluşturduğunu belirtirken, buna karşın yasağın sadece ileri yaştaki insanlara uygulanmasını yanlış bulduğunu söyledi.