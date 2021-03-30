65 yaş ve üstüne otobüse binmek yasak mı? 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sınırlamalara bir süreliğine esnetme uygulanmıştı. Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların bir süre daha uygulanması gerektiğini açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan toplu taşıma yasağının akıbeti ise merak ediliyor. Peki, 65 yaş ve üstüne otobüse binmek yasak mı? İşte, detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Koronavirüs risk haritasında dört kategoriye ayrılan düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kaldırıldı.

Ancak, çok yüksek risk grubundaki şehirlerde toplu taşıma araçlarında uygulanan sınırlama devam ediyor. Güncel koronavirüs risk haritasına göre ise Türkiye'nin yüzde 80'inde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı devam ediyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'nin güncel koronavirüs haritasında mavi renk ile gösterilen düşük risk grubundaki tek il Şırnak oldu.