65 yaş ve üstüne sokağa çıkmak serbest mi? Sokağa çıkma kısıtlaması sonlandırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz" ifadesini kullandı.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Erdoğan, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek" dedi.

İŞLETME SAHİBİ OLAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.

