HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 65 yaş ve üstüne tatil izni belgesi! Valiliklere genelge gönderildi

65 yaş ve üstüne tatil izni belgesi! Valiliklere genelge gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 01:43 | Son Güncelleme

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

65 yaş ve üstüne tatil izni belgesi! Valiliklere genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgede, gelinen aşamada yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Yayımlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

EN FAZLA 6 KİŞİ İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da izinlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda“Seyahat İzin Belgesi”almak şartıyla istedikleri yere gidebilecekler. Kendileri ile aynı durumda bulunan birinci derece yakınlarından en fazla 6 kişi için de izin alabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199, Vefa Sosyal Destek Hattı ve Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarŞişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

2025'in meslekleri belli oldu

2025'in meslekleri belli oldu

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Diğer Haberler
Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı

Melih Gökçek canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Gökçek: Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar

Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar

Cüneyt Özdemir TSK'nın suçlanmasına izin vermedi! O bölümü yayından kaldırdı

Cüneyt Özdemir TSK'nın suçlanmasına izin vermedi

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek açıklaması

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek açıklaması

Bülent Arınç'tan çarpıcı açıklamalar! 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.