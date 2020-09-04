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65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Mersin Valiliği'nden açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Mersin'de '65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildi' iddiası bir anda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından Mersin Valiliği'nden açıklama geldi

65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Mersin Valiliği'nden açıklama geldi

Mersin Valiliği, dün akşam sosyal medyada yayılan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama getirildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Mersin’de dün akşam bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, belirli saatlerde dışarıya çıkma, il dışına çıkış yasağı, toplu taşıma araçlarına belirli saatlerde binme ve pazar yerlerine belirli saatlerde gitme gibi maddeleri de içeren bir dizi kısıtlama getirildiği iddia edildi.

“Son Dakika! Mersin Valiliği Kararları” başlığıyla yapılan paylaşımlarda, Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu tarihli bir kararı olmamasına karşın 15 Ağustos 2020 tarih ve 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptal edildiği iddia edildi. Bunun yerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, 08.0010.00 ve 16.3019.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı, semt pazarlarına 08.0014.00 saatleri dışında girişlerinin yasaklandığı, il dışına çıkışlarının yasaklandığı, önceden alınan izinlerin de iptal edildiği gibi bir dizi kısıtla getirildiği paylaşıldı.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliğinden edinilen bilgiye göre, sosyal medyada hızla yayılan bu içerik gerçeği yansıtmıyor. Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulunun böyle bir kararı bulunmazken, paylaşılan içeriğin tamamen asılsız olduğu öğrenildi.

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