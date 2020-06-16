65 yaşında bir kadın, evlat edindiği gençle evlendi!

Endonezya’da 65 yaşındaki Mbah Gambreng adlı kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi.

Büyük şaşkınlık yaratan olay dünya basınına da konu oldu.

Gambreng yaptığı açıklamada “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Mbah Gambreng ve evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı genç Endonezya’nın Güney Samatra bölgesinde yaşıyor.

BAŞTA EVLİLİK NİYETİM YOKTU DEDİ

Mbah Gambreng, Ardi Waras'ı daha geçen yıl evlat edinmiş.

“Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” şeklinde konuşan Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada, “Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim." dedi.

Ardi Waras bu öneri karşısında hiç beklenmedik bir teklifte bulunmuş.

Genç adam evlenecekse bunu Mbah Gambreng'le yapmak istediğini söylemiş ve kadına hemen oracıkta teklifte bulunmuş.

DÜĞÜNDEN MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA

Çiftin düğününe çok kalabalık bir davetli gurubu katılmış.

Sosyal medyaya yansıyan düğün görüntülerinde çiftin düğün boyunca birbirlerinin elini hiç bırakmadıkları ve sürekli mutluluk pozları verdikleri dikkat çekiyor.