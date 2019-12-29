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  4. 65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.Olay, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Abalı Mahallesinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Abalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, önceki gün 65 yaşındaki Abdulvahap Başbuğ, evinin arkasında bulunan bahçede kardeşi tarafından yüzüstü yatar vaziyette ölü bulundu. Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Başbuğ’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Abdulvahap Başbuğ’un yüzünde darbe veya düşmeye dayalı yara izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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