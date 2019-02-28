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65 yaşındaki çete liderinden pes dedirten sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 23:59 | Son Güncelleme

Ankara’da polisin yankesicilere yaptığı operasyonda 13 şüpheli şahıstan 11’i tespit edilen 6 farklı adreste yakalandı.

Ankara’da polisin yankesicilere yaptığı operasyonda 13 şüpheli şahıstan 11’i tespit edilen 6 farklı adreste yakalandı. Aralarında suça sürüklenen 3 çocuğun da olduğu şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete lideri 65 yaşındaki kişinin polislere "Siz hala emekli olmadınız mı?" diye sitem etmesi bu kadarına pes dedirtti. Polisin "Biz emekli olmadık fakat bu dosyayla seni emekli ederiz" sözleri pişkin çete liderine okkalı bir cevap oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgüt üyelerinin, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan birisini gözüne kestirip, otobüs geldiği esnada vatandaşı sıkıştırarak çembere alıp "perdeleme" yaparak vatandaşın cebinden parasını, telefonunu ve ziynet eşyalarını alan çete çökertildi. Örgüt üyelerinin benzer şekilde toplamda 21 olay gerçekleştirdiği polis tarafından tespit edildi.

Meslekleri yankesicilik
Yankesiciliği meslek haline getiren örgüt üyeleri küçük yaştan itibaren bu işin nasıl yapıldığını örgüt lideri olan ve kendi aralarında "Nine" diye andıkları G.K.’den öğrendiklerini ve örgüt üyeleriyle beraber planlı bir şekilde organize olarak yaptıkları tespit edildi. Şahısların suç işlerken kameralara tanınmamak için şapka, bere, eşarp ve başörtüsü gibi eşyalar taktığı belirlendi.

3 aydır teknik dinleme yapıldı
Polisin, yankesici çeteyi 3 aydır dinleyip izlediği belirtildi. Çete üyelerinin telefon görüşmelerinde şifreli konuşarak polisten "Amcalar" diye bahsettiği, kendi aralarında toplanıp ’İşe çıkalım amcalar geliyor’ diye konuştukları belirlendi.

Örgüt elebaşından ilginç sitem
Örgüt lideri 65 yaşındaki G.K. polislere "Siz hala emekli olmadınız mı?" diye söylendi. Polisler de "Biz emekli olmadık fakat bu dosyayla seni emekli ederiz" şeklinde cevap verdi.

Görüntüleri bile göz göre gire inkar ettiler
Örgüt üyeleri polise verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polisler delil olarak elinde bulunan görüntüleri gösterdi. Ancak deliller suçluları yalancı çıkardı.

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