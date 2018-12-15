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65 yaşındaki cinsel istismar sanığına ilk celsede 8,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

ERZURUM'da komşusunun 13 yaşındaki kızı Z.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 65 yaşındaki İ.U., 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da komşusunun 13 yaşındaki kızı Z.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 65 yaşındaki İ.U., 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, küçük kız ve ailesinin şikâyetçi olmadığı tutuksuz sanık hakkında 'yaşını dikkate alarak' tutuklama kararı vermedi, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı koydu..
21 Mayıs 2018 günü merkez Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, iftar saatine yakın ekmek almak için evden çıkan Z.G., yolda İ.U. ile karşılaştı. Marketten küçük kıza iftarlık alan İ.U., Z.G.'yi tenha yerlerden evine götürmek istedi. İddiaya göre bu sırada istismarda bulundu. Z.G., arkadaşlarına anlattı. Gözaltına alınan İ.U. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
Davanın görülen ilk duruşmasında tutuksuz sanık İ.U., mağdur Z.G. ve annesi ile avukatlar hazır bulundu. Sanığın mahalleden komşusu olduğunu, dedesi gibi görüp çok sevdiğini söyleyen Z.G., "Kendisini mahallede gördükçe yardım ederim. Bu yüzden onunla birlikte pide fırınına gittim. Ekmek aldıktan sonra eve dönerken bana erik aldı. Daha tenha sokaklardan gitmeye başladık. Eli omzumdaydı, daha sonra şağı indi. Yanağımdan öptü, 'Sen de beni öp' dedi. Bir yanağını öptüm. Diğer yanağını öpeceğim sırada dudağımla onun dudağı birbirine çarptı ancak bu olay kazara mı oldu yoksa sanık tarafından kasıtlı olarak mı yapıldığını bilmiyorum. 'Sevgilim ol' gibi sözler söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. İlk başta bu eylemin kötü niyetli olduğunu düşünmediğim için kimseye anlatmamıştım. Ertesi gün arkadaşlarıma anlattım. Onlar da istismar tarzı bir eylem olabilir deyince şoka girdim ve olayı anlattım. Sanıktan şikâyetçi değilim, cezaevine girmesin" dedi.
Z.G.'nin annesi N.G. ise kızının olayı yanlış anlamış olabileceğini, İ.U.'nun uzun yıllardır komşuları olduğunu, kendisine güvendiklerini bildirdi. Sanığın şimdiye kadar böyle bir davranışını görmediklerini ifade eden N.G., komşusundan şikâyetçi olmadı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.U. de kendini şöyle savundu:
"Z.'ye 'sevgilim ol' demedim, 'sevdiğim kızım ol, ben senin dedenim' demek istedim. Mağdur vücudunun üst kısmını göstererek 'nasıl zayıflamışım' deyince 'kızım spor yapmandan ötürü vücudunun göğüs kısmı o şekilde kalmış. Biraz daha spor ve diyet yaparsan şekle girer' dedim. Oradaki kastım göğüsleri değil vücudunun üst kısmıydı. Elim omuzundayken elimi çekerken, elim aşağı kaydı ve yanlışlıkla kalçasına çarptı. Ramazan ayıydı iftarlık aldığım için teşekkür amaçlı 'kızım dedeni öp' dedim. O da yanağımdan öptü. Öperken çeneme veya başka bir yere dudakları çarpmış olabilir. Mağduru öpüp öpmediğimi hatırlamıyorum."
İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI
Mahkeme heyeti, sanığın eylemlerinin cinsel istismar düzeyinde kaldığına kanaat getirerek, İ.U.'yu 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın yaşını dikkate alarak, tutuklama kararı vermedi, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı getirdi.

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