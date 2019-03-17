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65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın 54 gün sonra hâlâ bulunamamasına üzülen 65 yaşındaki emekli öğretmen, Balıkesir’den Kemer’e gelerek Ağva Deresi’nde aramalara başladı.8 ay önce emekli olan ve memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Küçükyenice köyünde oturan İsmail Turhan, kendisinin de kız evladı olduğunu belirterek, Buse Acar’ın hortumda kaybolduğunu ve bulunamadığını basından öğrenince gözyaşlarını tutamadığını ve emekli ikramiyesinin yarısıyla arazi aracı aldığını, Kemer’e geldiğini söyledi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın 54 gün sonra hâlâ bulunamamasına üzülen 65 yaşındaki emekli öğretmen, Balıkesir’den Kemer’e gelerek Ağva Deresi’nde aramalara başladı.
8 ay önce emekli olan ve memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Küçükyenice köyünde oturan İsmail Turhan, kendisinin de kız evladı olduğunu belirterek, Buse Acar’ın hortumda kaybolduğunu ve bulunamadığını basından öğrenince gözyaşlarını tutamadığını ve emekli ikramiyesinin yarısıyla arazi aracı aldığını, Kemer’e geldiğini söyledi. 65 yaşındaki emekli öğretmen Turhan, "Ben ağladım. Sabah geldiğimde de olayları anlatırlarken de dayanamadım Buse’nin okuduğu şiiri annesi gösterirken dayanamadım, lütfen kapatın sonra ben izlerim onu dedim. Arabayla gelirken Ağva yazısını gördüğüm an ağlayarak geldim" dedi.
Turhan, daha önce yapılan aramalarda bakılmamış yerlere bakmak istediğini belirterek, "Ben matematikçi olarak şunu düşündüm, sağolsunlar jandarma, polis ve halk aradı bulunamadı. Bulunamamasının sebebi bence aranan yerde değildi. Çünkü hortum döndürüyor, merkezkaç kuvveti yapıyor, arabada kemer de takılı olmadığı için büyük bir ihtimalle onu fırlattı" diye konuştu.

"Buse kızımızı annesi, babası, ailesi ile kavuşturmak için geldim"
5 ayrı spor dalında lisanslı sporcu olduğunu ve lisanslı dalgıç olduğunu söyleyen İsmail Turhan, "İyilik için, hayır için Buse kızımızı annesi, babası, ailesi ile kavuşturmak için bir kız babası olarak, bunun için geldim. Karşılık olarak hiçbir şey beklemiyorum. Gereğini yapacağım. Evelallah bulacağımıza da inanıyorum. Buluncaya kadar, umudum kesilinceye kadar arayacağım. Ben ümidimi kolay yitirmem, kolay pes etmem" dedi.

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü

65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp Buse için yollara düştü
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