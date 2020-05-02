65 Yıllık Radyo Sosyal Medyada Yeniden Hayat Buldu

Ermenistan’ın Başkenti Erivan’da 1995 yılından bu yana Kürtçe yayın yapan Erivan Radyosu'nun arşivi dijital ortama taşındı. 900’e yakın Kürtçe eser, paylaşım sitelerinde müzikseverlere açıldı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da kurulan Erivan Radyosu 1955 yılında test yayınına başladı. Başlangıçta 15 dakika yayın yapan radyo daha sonra bunu 2 saate çıkardı. Kürtler arasında oldukça popüler olan radyo, 1950’lerde Kürtçe yayın yapan ilk radyolardandı. Ancak Ermenistan’ın bağımsızlığından sonra anteni kaldırılan radyo, Erivan ve civarına yayın yapan lokal bir radyoya dönüştü. Radyo, reklam gelirleri olmadığı için kaderine terk edildi. Şimdilerde ise gönüllüler tarafından çalıştırılan radyo günde yarım saat yayın yapıyor. Binlerce eserlik Kürtçe arşivi olan radyo dijital ortamda yeniden hayat buldu. Kürt-Alman Kültür Enstitüsü 900 eseri ilk kez dijital ortamda paylaşıma açtı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, “900 eser ilk defa toplu şekilde şarkı sözleriyle beraber halkın hizmetine açıldı. İnternet ortamında yayılan birçok eserin ya seslendirenleri yanlış şekilde tanıtılmıştı ya da şarkı isimleri yanlış yazılmıştı. Enstitünün bu hizmetiyle beraber, bu sorun ortadan kalkmış oldu. Şu ana kadar tanınmayan, bilinmeyen yüzlerce eser böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Bu durum, ayrıca Kürt kültür sanat camiasına büyük bir repertuar hizmeti oldu. Böylece Kürt sanatçılarının halk stran ve klamlarını en doğru kaynaktan dinleme ve bunları yeni üretimlerine konu etmeleri durumu oluştu” denildi.