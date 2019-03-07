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65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof.

65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, "Sorunları kadınlarımızla birlikte çözeceğiz" dedi.
20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir’de bugüne kadar 28 belediye başkanı görev yaptı. 65 yıl önce il olan Nevşehir’de 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 29.Belediye Başkanı seçilecekken MHP’nin ve Nevşehir’in Nevşehir’de ki ilk kadın belediye başkan adayı olan Prof. Drç Filiz Kılıç, Nevşehir’in 29.belediye başkanı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kılıç yaptığı açıklamada başta kadınlarımız olmak üzere halkımızın da teveccüh göstermesi halinde halkımıza hizmet etmeye talibim dedi. Kılıç, “Tüm Nevşehirli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrasında belediye başkanı olduğumuzda kadınlarımızla birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız. Şehrimizin sıkıntılarını bir bir kadınlarımız ile birlikte çözeceğiz. Bu konuda Nevşehirli kadınlarımıza söz veriyorum. 31 Mart’ta Nevşehir’de bir belediye başkanlığı seçimi var. Şimdiye kadar Nevşehir’imizde 28 belediye başkanı belediye başkanlığı yaptı. Şehrimize bir şekilde hizmet etti. Bende inşallah 29.Belediye başkanı olarak tüm şehrimize, 110 bin kişiye hizmet etmek için yola çıktım. Belediye balkanı olduktan sonra bir kadın hassasiyeti ile şehrimize şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adil bir yönetim anlayışıyla 110 bini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yönetmeye talibim. Eğer halkımız başta kadınlarımız teveccüh gösterirlerse bende şehrimize, halkımıza hizmet etmeye hazırım” dedi.

“Ben kadınların her konuda güçlü olduklarına inanıyorum”
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2008 yılında atanan rektörler arasında da tek kadın rektör olduğunu ifade ederken kadınların her alanda güçlü olduklarına inanıyorum dedi. Kılıç, “Ben kadınların her konuda çok güçlü olduklarına yürekten inanıyorum. 2008 yılında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olduğumda da o dönemde atananlar arasında tek kadın rektördüm. Ve gerek Nevşehirli hemşehrilerimizin gerekse iş adamlarımızın destekleriyle biz Nevşehir’imize yakışır çok güzel ve çokta başarılı bir üniversite kurduk. Ben şuna da inanıyorum. Yine o güçlü kadınlarımız ile bana destek olarak Nevşehir’imizin pek çok sorununa çözüm getireceğiz. Güçlü kadın güçlü aile diyoruz. Güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.

65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

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