65 yıllık şehrin ilk kadın Belediye Başkan adayı

“Ben kadınların her konuda güçlü olduklarına inanıyorum”

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2008 yılında atanan rektörler arasında da tek kadın rektör olduğunu ifade ederken kadınların her alanda güçlü olduklarına inanıyorum dedi. Kılıç, “Ben kadınların her konuda çok güçlü olduklarına yürekten inanıyorum. 2008 yılında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olduğumda da o dönemde atananlar arasında tek kadın rektördüm. Ve gerek Nevşehirli hemşehrilerimizin gerekse iş adamlarımızın destekleriyle biz Nevşehir’imize yakışır çok güzel ve çokta başarılı bir üniversite kurduk. Ben şuna da inanıyorum. Yine o güçlü kadınlarımız ile bana destek olarak Nevşehir’imizin pek çok sorununa çözüm getireceğiz. Güçlü kadın güçlü aile diyoruz. Güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.