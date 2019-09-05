650 gram doğan Umut bebek hayata tutundu

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Umut bebek, uzman hekim gözetiminde hayata tutunarak ailesini sevindirdi. Anne Hatice Bilgin, henüz 25 haftalık hamileyken, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sezaryenle 650 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 19 Haziran'da dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Burada son teknoloji kuvöze konulan bebek, 35. haftada 1 kilo 650 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Ailesinin "Umut" adını verdiği bebek, yakında taburcu edilecek. Ameliyatı gerçekleştiren Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut bebeğin, yüksek riskli gebelik dönemi geçiren bir annenin bebeği olduğunu söyledi. Annenin, gebeliğinin 25. haftasında çok yoğun kanamayla ameliyata alındığını ve doğumun sezaryenle gerçekleştirildiğini belirten Timur, 650 gram ağırlığında doğan prematüre bebeğin, daha sonra yoğun yoğum servisinde tedavisine başlandığını aktardı.

Timur, prematüre doğan bebeklerin birçok sıkıntısı olabileceğine dikkati çekerek, "Özellikle belli gram ağırlığında doğan bebeklerin bir kısmını maalesef kaybedebiliyoruz. Umut bebek de 650 gram doğdu ve hayata tutunmayı başardı." dedi. Timur, 700-750 gramın altında doğan bebeklerin yaşama şansının normal şartlarda çok az olduğunu ancak ileri merkezlerde yaşam şansının artırılabildiğini ifade ederek, "Birçok bebek yaşasa bile değişik problemlerle yüz yüze kalabiliyor. Özellikle 600-650 gram ağırlığında doğan bebeklerin yaşaması için çok ciddi gayret ve bakım gerekiyor. Bu nedenle Umut bebeğin hayata tutunmasını sağlayan ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu. Şu anda bebeğin 1 kilo 650 gram ağırlığa eriştiğini ve sağlıklı olduğunu kaydeden Timur, "Bundan sonra da benzer vakalarla karşılaştığımız bebeklere umut olmak istiyoruz. Üçüncü basamak olan yeni doğan yoğun bakım ünitesi yaklaşık iki yıldan bu yana faaliyet gösteriyor ve birçok ilden ve merkezden hasta kabul ediyoruz. Bunların takip ve tedavilerini yapıyoruz." dedi.