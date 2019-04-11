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650 kilogramlık cağ kebabını vinçle taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Erzurumlular Derneğince bu yıl ikincisi düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" başladı - Etkinlikte, 50 kuzu kesilerek yapılan ve alana vinç yardımıyla getirilen 650 kilogram ağırlığındaki cağ kebabı, ilgi odağı oldu - Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun: -"2022 Türk Dünyası Kültür Başkentinin Erzurum olmasını arzuluyoruz. Federasyon olarak bu sorumluluğu üstlendik. İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara federasyonlarımızla 1 milyon imzaya ulaşıp, Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Erzurumlular Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri" başladı.

Cirit gösterileriyle başlayan etkinlikte, İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi'nde kurulan stantlarda Erzurum'a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, oltu taşı, ayran aşı, geleneksel el sanatları gibi ürünler sergilendi, hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Etkinlikte ayrıca dernek tarafından 50 kuzu kesilerek yaptırılan 650 kilogram ağırlığındaki cağ kebabı alana vinç yardımıyla getirilerek pişirilmek üzere ocağa yerleştirildi. Dev cağ kebabına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi.

- "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak için 1 milyon imza toplayacağız"

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Başkanı Tekin Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlayan Erzurum Tanıtım Günleri'ne çok büyük ilgi olduğunu söyledi.

Dünyada ilk defa böyle bir cağ kebabı denemesi yaptıklarını belirten Tekin, "50 kuzu keserek, 650 kilogram ağırlığında cağ kebabı yaptık. Bu bir rekordur. Kocaeli halkını ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hemşehrilerimizi, dadaşları en iyi şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Tekin, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkentinin Erzurum olmasını arzuladıklarını vurgulayarak, "Kocaeli federasyonu olarak bu sorumluluğu üstlendik. İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara federasyonlarımızla 1 milyon imzaya ulaşıp, Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Takdir sayın Cumhurbaşkanımızın. Erzurumlu dadaşlar kültür başkenti olmayı çok istiyor. Bu etkinlikte de imza kampanyalarımız olacak." dedi.

Erzurum'u Kocaeli'ye taşıdıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Buraya gelenler Erzurum'u görecek. Erzurum'un kağnısını, öküz arabasını görecek. Erzurum'un evlerini, yöresel kıyafetlerini, ayran aşımızı, kesme çorbamızı, yiyeceklerimizi ve damak tadını görecekler. Kısacası Erzurum'u burada yaşayacaklar. Etkinliklerimiz pazar akşamına kadar devam edecek. Tüm Kocaeli halkını ve hemşehrilerimizi 4 gün boyunca dolu dolu geçecek etkinliklerimize davet ediyorum."

Çeşitli tiyatro gösterimlerinin sahneleneceği 4 gün sürecek tanıtım günlerinde, birçok yerel sanatçı ve ozan da türkü ve şarkılarıyla konser verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Erzurumlular Derneği, kentteki Erzurum hemşehri dernekleri, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesinin de destek verdiği programda, Erzurum ilçe belediyeleri de stantları ile yöresel ürünlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı bulacak.

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cağ kebabı Erzurum Günleri Kocaeli Tekin Dursun

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