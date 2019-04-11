650 kiloluk cağ kebabı ile rekor kırdılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde, 650 kilo ağırlığındaki cağ kebabı pişirilerek rekor kırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından İzmit İnterteks Fuar Alanı'nda Erzurum Tanıtım Günleri düzenlendi. Erzurum'un turistik yerlerinin ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı programda, 650 kilo ağırlığındaki cağ kebabı da pişirilerek rekor denemesi yapıldı. Mühendisler tarafından özel olarak hazırlanan düzeneğe yerleştirilerek pişirilen 650 kiloluk kebap, dünyada tek seferde pişirilen en büyük cağ kebabı olarak da tarihe geçti.

650 kiloluk cağ kebabını hazırlayan özel şirketin genel müdürü Hakan Gedik, "Daha önce böyle bir rekor denemesi yapılmamıştı. Bizim Volkan ustamızın 300 kilo civarında kendisinin yaptığı bir denemesi vardı. Bugün kendisi o denemenin çok çok üzerine çıkarak bir başka rekor kırmış oldu. Amacımız burada cağ kebabını dünyaya tanıtmak, cağ kebabını daha da üst seviyelere taşımak. Yaklaşık 650 kilo civarında et var. 15 kişilik bir ekiple yaklaşık 20 günlük bir çalışmanın ürünü bu. Bütün mekanizmaları, demirleri bilinen cağ kebap sisteminin tamamen dışında özel olarak tasarlandı. Özel bir mühendislik ile statik hesapları yapılarak tasarlandı. Yaklaşık 30-40 civarında kuzunun etinden oluşuyor bu kebap. Daha önce bilinen bu şekilde bir deneme yok. Bu dünyada bir ilk oldu. Tahminen 650 kilodan yaklaşık 6 bin 500 cağ çıkacağını düşünürsek, herkesin ikişer cağ yediğini düşünürsek 3 bin 250 kişiyi doyurabiliriz" dedi.

