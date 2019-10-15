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650 öğrenci asker selamı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Osman Varol, katıldığı bir programda, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için 650 öğrenciye asker selamı yaptırdı

Amasya Valisi Osman Varol'un isteği üzerine Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla 650 öğrenci asker selamı verdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğe Güvenle Bakıyorum" projesinin tanıtım programına katılan Varol, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinden oluşan 650 çocuğa, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı harekatının hayati önem taşıdığı belirterek, harekatta görev yapan Mehmetçik'e destek olmak için asker selamı yapmalarını istedi.

Vali Varol'un ricası üzerine büyük bir coşkuyla ayağa kalkan öğrenciler asker selamı verip hep birlikte alkış tuttu.

Öğrencilere teşekkür eden Varol, vatanın güvenliği, milletin istikbali için kahraman ordumuzun, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüttüğünü söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunun PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizlenerek, bölgeye barış, huzur ve istikrar geleceğinin altını çizen Varol, "Devam etmekte olan bir operasyonumuz söz konusu. Bu operasyonda görev alan tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza, askerlerimize başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kazasız belasız bir şekilde görevlerini tamamlayıp oradan dönsünler." diye konuştu.

Programa, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da katıldı.

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