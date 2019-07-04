658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz süren güreş efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirtti.

Vali Canalp, yaptığı yazılı açıklamada, Rumeli'de başlayan efsanenin 658 yıldır özünden kopmadan devam ettiğini ifade etti.

Bu topraklarda doğan ve yüzlerce yıldan beri süregelen ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı ve inançla harmanlandığı Sarayiçi Er Meydanı'ndan, adını altın harflerle yazdıran nice pehlivanlar gelip geçtiğini belirten Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz süren efsanesi Kırkpınar'a kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. UNESCO tarafından 2010 yılında 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alınan Kırkpınar, objeleri (kırmızı dipli mum, kispet, yerel geleneksel giysiler, peşkirler, zembil, yağ ibrikleri, meydan davulu ve zurnaları), ritüelleri (salavatlama ya da dualama geleneği, mevlüt geleneği, peşrev ritüeli, yağlanma ritüeli) ve kültürel kimlikleri (pehlivan kimliği, Kırkpınar ağası kimliği, cazgır kimliği) gibi içinde barındırdığı öğelerle, yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan en önemli kültürel değerlerimizden biridir."