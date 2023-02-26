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659 yıllıktı! Tarihi kilise de depreme dayanamadı

26.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok tarihi yapı da kullanılamaz hale geldi. Hatay’da 2020 yılında restore edilen 659 yıllık Türk Rum Ortodoks Kilisesi de depremde ağır hasar alarak yıkıldı.

659 yıllıktı! Tarihi kilise de depreme dayanamadı

Kahramanmaraş ve Antakya’da meydana gelen şiddetli depremlerde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, binlerce bina yıkıldı. Tarihi yapıların da aralarında bulunduğu binalarda hasar tespit çalışmaları ilk günden itibaren devam ederken, Antakya’nın Sarılar Mahallesi’nde 1364 yılında inşa edilen Türk Rum Ortodoks Kilisesi de depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görülürken, kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

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'UMARIZ EN KISA SÜREDE ESKİ HALİNE DÖNER'

Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, “Kilisemiz şiddetli depreme dayanamayarak maalesef yıkılmış durumda. İbadetler şu an için bu noktada yapılmıyor. Şimdilik daha güvenli yerleri tercih ediyoruz. Geçtiğimiz gün bakan bey buraya geldiğinde kendisine kilisenin yıkıldığını belirttik. Kendisi de sağ olsun restore çalışmalarına destek vereceğini belirtti. Umarız en kısa sürede eski haline döner ve ibadete açılır” dedi. (İHA)

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