65W supervooc şarj özelliği ile geldi

Reno 4 Pro 402ppi yoğunluktaki bir ekrana sahip. Bu ekran normal olarak 500nit, en yüksek olarak 1100nit parlaklık düzeyine erişebiliyor. 2400x1080 çözünürlük sunan ekranın bir diğer dikkat çeken tarafı ise,90Hz yenileme hızına sahip olması. Bu sayede ister menüler arasında geçişler yaparken, ister oyun oynarken isterseniz de bir şeyler izlerken, daha akıcı görüntülemeyle karşılaşabiliyorsunuz. Öte yandan, Reno4 Pro’nun Netflix HD Yayın Sertifikasına ve Amazon Prime Video HDR Akış Sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Biliyorsunuz, Netflix, ülkemizde oldukça popüler ve Amazon da yakın zamanda önemli bir kampanyayla karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla üyeliği olanlar için kaliteli film ve dizi keyfi yalnızca TV ve PC’lerinde değil, aynı zamanda Reno4 Pro telefonlarında da yaşanabilecek. Toparlamak gerekirse ekran, gerek akıcılığı, gerek görüntüleme kalitesi gerekse de dokunuşlra verdiği hızlı tepkilerle beğenimizi kazandı. Unutmadan, parmak izi okuyucu sensörün de ekrana yedirilmiş olarak geldiğini ve sorunsuz çalıştığını belirtelim.

Oppo Reno4 Pro, Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformunu kullanıyor. Bunun yanında 8GB RAM ve 256GB depolama faktörleri var ki bunlar özellikle kullanıcıları memnun edecektir. Tabii microSD desteği de unutulmamış. Android 10 işletim sistemi ve kullanışlı bir arayüzle gelen cihaz, popüler oyun ve uygulamalarınız için güzel çözümler sunuyor.

Telefon ile Call of Duty Mobile ve PUBG gibi hem popüler hem de iyi grafiklere sahip oyunları rahatlıkla oynayabildik. Öte yandan, uzun süreli oyun deneyimlerinde ciddi bir ısınma düzeyiyle de karşılaşmadık. Minik bir not olarak, hoparlörden daha iyi verim alabilmek için oyun esnasında parmaklarınızı düzgün konumlandırmaya ve hoparlör ızgarasını kapatmamaya özen gösterin. 48+8+2+2MP



Kamera ekibi hem iyi ışıklı ortamlarda hem de gece çekimlerinde iyi sonuçlar veriyor, özellikle de fotoğraf çekimi tarafında. Geniş açılı çekim ve portre çekim gibi seçeneklerin yanında, hızlı ve ağır çekim seçenekleri de mevcut. Bir de, isterseniz kırmızı, yeşil ya da mavi renklerden birini seçerek, diğer detayları siyah beyaz olmak üzere çekimler yapabiliyorsunuz. Gerçekten ortaya güzel sonuçlar çıkabiliyor.