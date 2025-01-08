66 bin Euro iddiası! Melih Gökçek belediye başkanıyken robot bile yaptırmış, Ankapark girişinde karşılayacaktı...

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Ankapark'a gelen vatandaşları karşılamak için bir robot yaptırdığı, daha sonra bu robotu beğenmediği için kullanıma sokmadığı iddia edildi. Söz konusu robotun çizimi ortaya çıktı.

DİNOZORLAR ÜÇTE BİRİ FİYATINA GERİ VERİLDİ

Melih Gökçek döneminde yaptırılan Ankapark, işletilmediği için 7 ay sonra kapatılmıştı. Daha sonra bu parktaki dinozorlara 98,4 milyon ödendiği ortaya çıkınca tartışmalar bitmek bilmedi. Geçtiğimiz günlerde dinozorların satın alındıkları yere üçte biri fiyatına yani 31,8 milyon liraya geri satılmasının ortaya çıkması ses getirdi. Şimdiyse Ankapark girişindeki Melih Gökçek robotu gündemde.

MELİH GÖKÇEK'E BENZEYEN ROBOT DA YAPTIRILMIŞ

2013'te Ankapark'ın tanıtımı için Melih Gökçek'e benzeyen bir robot sipariş edildiği öğrenildi. Robot için 66 bin dolar yani güncel rakamla 2 milyon 331 bin TL ödenmesi dikkat çekti.

KENDİNE BENZETEMEMİŞ

Yine iddiaya göre, konuşan Melih Gökçek robotu Gökçek'in makamına götürüldü ancak işler istendiği gibi gitmedi. Melih Gökçek'in bu robotu beğenmediği, "Bana benzemiyor" dediği öne sürüldü.

RAFA KALDIRILDI

Gökçek'in beğenmemesi üzerine Ankapark Tanıtım Çadırı’na taşınan robot daha sonra depoya kaldırıldı.

İŞTE MELİH GÖKÇEK ROBOTUNUN ÇİZİMİ

Bahsi geçen robotun çizimi de ortaya çıktı. İşte Ankapark girişinde gelenleri karşılaması planlandığı için sipariş edildiği öne sürülen konuşan Melih Gökçek robotu: