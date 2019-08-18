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66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 01:00 | Son Güncelleme

Festivalde ında şarkıcılar Ali Kınık ve Mustafa Ceceli konser verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık ile Mustafa Ceceli konser verdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçenin Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu tür etkinliklerde hemşehrilerinin hasret giderdiğini belirtti.

Özkan, "Bu konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Darende halkına, derneklerimize, iş adamlarımıza ve protokolümüze teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu destekler daha iyi işler yapmamız için ışık oluyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği teşekkür mesajları okundu.

Daha sonra şarkıcılar Ali Kınık ve Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konseri çok sayıda kişi izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya

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