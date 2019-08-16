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"66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesinde "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Darende Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde katılımcılar, Hükümet Konağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Darende Kaymakamı Enver Zengince, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında toplu sünnet şöleni de düzenleneceğini belirtti.

Toplu sünnet geleneğinin Hasan Gazi ve Battal Gazi döneminden günümüze kadar geldiğini anlatan Zengince, bu kadim geleneğin bundan sonra da sürdürülmesinin ilçe için hayırlı olacağına inandığını vurguladı.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da festival çerçevesinde düzenlenen "44’üncü Kemal Özkan Sünnet Şöleni" ile 2-9 yaş aralığındaki 52 çocuğun sünnetlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin önemine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bizden önce gelen nesil kendi şartlarında buraya kadar getirmiş, bizde görevde olduğumuz müddetçe en güzel şekilde devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Festivaller, tanıtım için senede bir defa da olsa bir araya gelip buluşmak için önemli bir etkinliktir. Hemşehrimiz ünlü sünnetçi merhum Kemal Özkan ağabeyimize Allah rahmet eylesin. Dünyaca meşhurdu ama yöresine dönüp bakmamazlık etmedi. Darende’ye gelerek, her yıl çocuklarımızı sünnet etti. Bundan sonra da inşallah çocuklarıyla bu etkinliği devam ettireceğiz. Ben miniklerin kıyafetini karşılayan hayırsever iş adamımız Cemal Turgut Bey’e de çok teşekkür ediyorum."

Malatya Belediyesi Mehter Takımı ve Yeşilyurt Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden etkinlikte, 52 çocuk sünnet edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya Sünnet

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