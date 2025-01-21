66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül gözaltında!

Türkiye'yi kahreden otel yangınındaki tablo akşam saatleriyle birlikte belli oldu. Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. 1 kişinin durumunun kritik olduğu da gelen bilgiler arasında.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir açıklamada bulundu.
Bakan Tunç açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç'un paylaşımının tamamı şu şekilde:
Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 21, 2025
6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme…
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