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  4. 66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül gözaltında!

66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül gözaltında!

21.01.2025 16:26
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Türkiye bugün acı bir tabloya uyandı. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz tunç, yaşanan facia sonrası sonrası işletmenin sahibi olan Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül gözaltında!

Türkiye'yi kahreden otel yangınındaki tablo akşam saatleriyle birlikte belli oldu. Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. 1 kişinin durumunun kritik olduğu da gelen bilgiler arasında.

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İŞLETME SAHİBİ HALİT GÜRLER GÖZALTINDA!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir açıklamada bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Yılmaz Tunç facia
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