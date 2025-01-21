66 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül gözaltında!

Türkiye'yi kahreden otel yangınındaki tablo akşam saatleriyle birlikte belli oldu. Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 51 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu. 1 kişinin durumunun kritik olduğu da gelen bilgiler arasında.

İŞLETME SAHİBİ HALİT GÜRLER GÖZALTINDA!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir açıklamada bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 21, 2025

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır