66 nerenin kodu? +66 hangi ülkenin telefon kodu?

Her ülke farklı bir telefon koduna sahiptir. Bu kodlar, uluslararası aramalar yapılırken insanlara büyük fayda sağlamaktadır. Her telefon kodu tek bir ülke için kullanılmaktadır. 66 telefon kodu da bu kodlardan biri olarak bilinir. Birçok insan zaman zaman telefon ekranlarında bu kod ile başlayan bir telefon numarası görebilir. Bu aramanın nereden yapıldığını öğrenmek için telefon kodları listesi incelenebilmektedir.

66 nerenin kodu?

Dünya üzerinde bulunan her ülkenin kendine ait bir ülke kodu vardır. Bu ülke kodları uluslararası aramaları yapmak için kullanılır ve çeşitli rakamlardan oluşur. 66 rakamı da bu ülke kodlarından biri olarak tanımlanmaktadır. 66 ülke kodu, Tayland ülkesine özgü belirlenmiş olan bir telefon kodudur. Gelen aramaların başında bu sayı varsa, aramanın bu ülkeden yapıldığı kolayca anlaşılır. Aynı şekilde Tayland ülkesine arama yapabilmek için de bu koddan yararlanılır. Telefon numarasını girmeden önce 66 ülke kodu tuşlanır. Ardından diğer numaralar tuşlanarak, arama gerçekleştirilir.

+66 hangi ülkenin telefon kodu?

Uluslararası telefon görüşmelerinde aramayı gerçekleştirmeden önce çift sıfır sayısı çevrilir ve ardından aranan ülkenin kodu girilir. Bazen ise çift sıfır sayıları yerine “+” işareti konulur ve sonrasında diğer telefon numaraları yazılır. Tayland ülkesi için belirlenmiş olan telefon kodu 66’dır. Bu telefon kodu başına çift sıfır konularak kullanılabileceği gibi +66 şeklinde de arama yapılabilir. Eski ismi Siyam olan bu ülke, konum olarak Güneydoğu Asya tarafında yer almaktadır. Resmi ismi ise Tayland Krallığı olarak bilinmektedir.