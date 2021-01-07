66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

Araçların ön ve arka kısımlarında yer alan plakalar, belli standartlara uygun olarak hazırlanır ve araca sabitlenir. Söz konusu standartlar plakaların yazı tipi, boyutu ve rengi ile plakanın zemin rengi gibi detaylardır. Ayrıca ülkemizdeki plakaların üç farklı veri grubundan oluşması ve bu veri gruplarında yer alan harf ve rakamların sayısı da uyulması gereken standartlardan bazılarıdır. Örnek olarak plakada yer alan ilk veri iki haneden oluşan il plaka kodu, ikinci veri plakanın hangi ilçedeki vergi dairesine kayıtlı olduğunu bildiren harfler, üçüncü veri ise plakayı tamamlayan birkaç hanelik sayıdır. Bu veri gruplarının oluşturduğu her araç plakasının birbirinden farklı olması trafikte yüzlerce farklı plaka görmemize sebep olur. Hatta bazen farklı plaka kodlarına sahip plakalar bile karşımıza çıkar. Pek çok şehirde karşılaşabileceğimiz 66 plakası hangi ile aittir? Hangi şehirdeki araçlar 66 plaka kodunu kullanır?

66 Nerenin Plakası?

66 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Yozgat ilimize kayıtlı araçların kullandığı plaka kodudur. Yozgat ilimizde Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy adlarına sahip 14 ilçe yer alır. Bu ilçelerin her birine kayıtlı plakalar, 66 plaka imi ile başlar ve söz konusu ilçeye ait plaka kodu harf grupları ile devam eder. Yozgat ilimizin Merkez, Boğazlıyan, Çekerek, Akdağmadeni, Yerköy, Sorgun, Çayıralan, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerine ait vergi dairesi plaka kodu harf grupları şu şekildedir: