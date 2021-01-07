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66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

07.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

Trafikte düzen ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan araç plakaları, üç farklı veri grubundan oluşur. Bu veri gruplarından ilki ve belki de en önemlisi ise il plaka kodudur. Ülkemizde il isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilen plaka kodları mevcut il sayımıza paralel olarak 81 tanedir. 66 plaka kodu da bu plaka kodlarından biridir. Peki 66 nerenin plaka kodudur?

Araçların ön ve arka kısımlarında yer alan plakalar, belli standartlara uygun olarak hazırlanır ve araca sabitlenir. Söz konusu standartlar plakaların yazı tipi, boyutu ve rengi ile plakanın zemin rengi gibi detaylardır. Ayrıca ülkemizdeki plakaların üç farklı veri grubundan oluşması ve bu veri gruplarında yer alan harf ve rakamların sayısı da uyulması gereken standartlardan bazılarıdır. Örnek olarak plakada yer alan ilk veri iki haneden oluşan il plaka kodu, ikinci veri plakanın hangi ilçedeki vergi dairesine kayıtlı olduğunu bildiren harfler, üçüncü veri ise plakayı tamamlayan birkaç hanelik sayıdır. Bu veri gruplarının oluşturduğu her araç plakasının birbirinden farklı olması trafikte yüzlerce farklı plaka görmemize sebep olur. Hatta bazen farklı plaka kodlarına sahip plakalar bile karşımıza çıkar. Pek çok şehirde karşılaşabileceğimiz 66 plakası hangi ile aittir? Hangi şehirdeki araçlar 66 plaka kodunu kullanır?

66 Nerenin Plakası?

66 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Yozgat ilimize kayıtlı araçların kullandığı plaka kodudur. Yozgat ilimizde Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy adlarına sahip 14 ilçe yer alır. Bu ilçelerin her birine kayıtlı plakalar, 66 plaka imi ile başlar ve söz konusu ilçeye ait plaka kodu harf grupları ile devam eder. Yozgat ilimizin Merkez, Boğazlıyan, Çekerek, Akdağmadeni, Yerköy, Sorgun, Çayıralan, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerine ait vergi dairesi plaka kodu harf grupları şu şekildedir:

Yozgat Merkeze Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 AC / AZ 001 – 999
66 DA / DE 001 – 999
66 DK 001 – 999
66 DP / DR 001 – 999
66 DU / DZ 001 – 999
66 M 0001 – 1000
66 SA 001 – 999
66 T 0001 – 1000

Boğazlıyan İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 DF / DH 001 – 999
66 DL / DN 001 – 999
66 DS / DT 001 – 999
66 EA / EZ 001 – 999
66 M 1501 – 2000
66 T 1501 – 2000

Çekerek İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 FA / FZ 001 – 999
66 M 2501 – 3000
66 T 2751 – 3000

Akdağmadeni İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 HA / HH 001 – 999
66 M 1001 – 1500
66 T 1001 – 1500

Yerköy İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 KA / KZ 001 – 999
66 M 4501 – 5000
66 T 4751 – 5750

Sorgun İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 LA / LZ 001 – 999
66 M 3501 – 4000
66 T 3501 – 4500

Çayıralan İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 M 2001 – 2500
66 RA / RC 001 – 999
66 T 5751 – 6000

Sarıkaya İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 M 3001 – 3500
66 NA / NZ 001 – 999
66 T 3001 – 3500

Şefaatli İlçesine Ait Plaka Kodu Harf Grupları:

66 M 4001 – 4500
66 PA / PD 001 – 999
66 T 4501 – 4750

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