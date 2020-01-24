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66. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

66. Sait Faik Hikaye Armağanı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 66. Sait Faik Hikaye Armağanı'na başvurular başladı.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Yekta Kopan, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi yazarların kazandığı yarışmaya 28 Şubat saat 17.00'ye kadar başvurulması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından 10 nüshayı, başvuru dilekçesiyle birlikte Darüşşafaka Cemiyeti'nin Maslak'ta bulunan adresine teslim etmesi isteniyor.

Hikaye kitaplarının 2019'da yayımlanmış ve daha önce herhangi bir ödül almamış olması gereken yarışmaya, daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar ise katılamayacak.

Yarışmaya yapılan başvurular iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçerken, ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık kısa liste, 15 Nisan tarihinde duyurulacak.

Nihai sonuçları mayıs ayında açıklanacak yarışmanın Prof. Dr. Murat Gülsoy, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel ve Beşir Özmen’den oluşan Seçiciler Kurulu, Doğan Hızlan’ın başkanlığında toplanacak.

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955’te kurulan ve 1964'ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülen Sait Faik Hikaye Armağanı, geçen yıl "Nohut Oda" adlı kitabıyla Melisa Kesmez’e verilmişti.

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Darüşşafaka Cemiyeti İş Bankası Kültür Yayınları sait faik abasıyanık Sait Faik Hikaye Armağanı

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