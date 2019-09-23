HABER

66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi

23.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

BM İklim Eylem Planı Zirvesi New York'ta başladı.

66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi

Zirveden önce 66 ülke 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt etti.New York'ta Pazartesi günü başlayan BM İklim Eylem Planı Zirvesi öncesi 66 ülke 2050 yılına kadar sera gazı salınımını sıfırlama taahhüdünde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in ofisinden Pazartesi günü yapılan duyuruda ayrıca 10 bölge, 102 kent ve 93 şirketin de sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettikleri bildirildi.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli‘ne (IPCC) göre küresel sıcaklık artışının 2050 yılına kadar sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1.5 dereceyle sınırlamak için ön koşul dünya genelinde karbondioksit salınımının sıfırlanması. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nda uluslararası toplum tarafından belirlenen hedef de bu yöndeydi.

Trump'tan sürpriz ziyaret

Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da bulunduğu 60 civarında devlet ve hükümet başkanı zirveye katılıyor. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ve BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta olan ABD Başkanı Donald Trump'ın programında yer almamasına rağmen iklim zirvesine uğraması dikkat çekti. Birkaç kısa konuşmayı dinleyen Trump, daha sonra salondan ayrıldı.

Almanya katkı payını iki kat artırdı

Zirvede konuşan Başbakan Merkel, Almanya'nın 54 milyar euro ayırdığı iklim politikasını tanıttı. Bu bağlamda Almanya 2050 yılına dek karbondioksit salınımını sıfırlamayı hedefliyor. Merkel ayrıca, uluslararası iklim giderleri için ayırdıkları 2 milyar euroluk katkı payını da 4 milyar euroya yükselttiklerini duyurdu.

Öte yandan Rusya da Pazartesi günü Paris İklim Anlaşması‘na katıldığını bildirdi. Başbakan Dimitri Medvedev Moskova'da anlaşmayı imzaladıktan sonra Rusya'nın hava kirliliğini azaltma ve ormanları genişletme çalışmalarına ağırlık vereceğini açıkladı. Ancak Moskova yönetiminin karbondioksit salınımını hangi yöntemlerle sıfırlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AFP,dpa/TY,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Genç İklim Aktivistinden Liderlere: ‘Hayallerimi Çaldınız’Genç İklim Aktivistinden Liderlere: ‘Hayallerimi Çaldınız’
‘Game of Thrones’ Final Sezonuyla 12 Emmy Aldı‘Game of Thrones’ Final Sezonuyla 12 Emmy Aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Suriye için çok önemli adım!

Suriye için çok önemli adım!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.