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66 yıl sonra gelen madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kore Gazisi Sadık Kandemir’e madalya ve beratı Vali Seddar Yavuz tarafından teslim edildi.1952-1953 yılları arasında Kore’de 3.

66 yıl sonra gelen madalya

Kore Gazisi Sadık Kandemir’e madalya ve beratı Vali Seddar Yavuz tarafından teslim edildi.
1952-1953 yılları arasında Kore’de 3. Tim’de görevlendirilen 89 yaşındaki Gazi Sadık Kandemir’i makamında ağırlayan Vali Seddar Yavuz, “Vatan size minnettar” diyerek, Kore Devleti tarafından gönderilen madalya ve beratı kendisine takdim etti.
Yavuz, "Kore’de bir kahramanlık örneği gösteren Türk birliğimizin çok kıymetli bir mensubu ile bugün bir aradayız. 1930 doğumlu Sadık Kandemir amcamıza bugün madalyasını takdim ettik. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler vesilesiyle Aziz Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.
“Türk milletinin en önemli özelliği, devletinin vermiş olduğu bütün görevleri cansiparane yerine getirmiş olmasıdır. Bu vesileyle kıymetli büyüğümüze bir kez daha teşekkür ediyor, kendisine hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” diyen Vali Seddar Yavuz, “Bu vatan uğruna, mukaddesat uğruna şehit olan aziz şehitlerimize ve gazilerimizden ahirete intikal edenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bir kez daha kendisini Valiliğimizde görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Çok kıymetli dernek başkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Seddar Yavuz tarafından kendisine takdim edilen madalya ve beratın çok değerli olduğunu söyleyen Kore Gazisi Sadık Kandemir, vatan için canını feda etmeye hazır olduğunu ifade etti ve Vali Yavuz’a yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.
Makamda düzenlenen törende Kore Gazisi Sadık Kandemir’in eşi Süriye ile oğlu Metin Kandemir ve Ordu Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya hazır bulundu.

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