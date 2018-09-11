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66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bağırsaklarındaki ağrı sebebiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki Raziye Yıldırım, doktorları dahi şaşkına çevirdi.

Yapılan tetkikler sonucu Raziye Yıldırım'ın 66 yıl önce yuttuğu iğnelerle onca yıldır yaşadığı ortaya çıktı.

Vücudundaki iğneler 66 yıl sonra çıkarıldı

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Bağırsak fistülü şikayetiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki kadının batın bölgesinden 2 adet 5’er santimetrelik iğne çıkaran doktorlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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68 yaşındaki Raziye Yıldırım geçtiğimiz günlerde bağırsak fistülü şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
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Raziye Yıldırım’ın ameliyat öncesi çekilen filminde 2 yabancı cisme rastlayan doktorlar, yaşlı kadının geriye doğru tetkiklerini yaptığında 2 yaşındayken iğne yutma şikayetiyle bir hastaneye başvurduğunu ve bu nedenle ameliyat olup iğnenin çıkartıldığını öğrendi.
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Derhal ameliyata alınan yaşlı kadın bağırsak fistülü şikayeti nedeniyle tedavi altına alınırken batın bölgesinden de 2 adet 5’er santimetrelik iğne çıkarıldı.
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Yaşlı kadının ameliyatını yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Er, şunları söyledi:
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"Hastanın 2 yaşındayken iğne yuttuğunu ve 2 yaşında bu ameliyatın yapılıp iğnenin çıkarıldığını öğrendik. Ameliyat yerinden safralı bir akıntı geldiğini fark edip tedavi amaçlı hastanemize gelince 2 tane daha çuvaldız tarzı iğnenin olduğunu gördük.
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Bağırsak fistülünü tedavi etmek ve aynı zamanda iğneleri çıkarmak için ameliyata aldık kendisini. Batında iğnelerin yerini bulduk ve çıkardık. 5’er santimetrelik 2 iğne vardı. Şuanda genel durumu iyi bir sıkıntısı yok. Sulu gıdalara başladık. 3-4 gün sonra da taburcu edeceğiz"
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68 yaşındaki kadının vücudundan 2 iğne çıkardıklarını tekrarlayan Op. Dr. Er, "İşin ilginci de 66 yıldır orada iğnelerin korunmuş olması” diye konuştu.
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DEDESİ İLK ÇIKARILAN İĞNEYİ SAKLAMIŞ

DEDESİ İLK ÇIKARILAN İĞNEYİ SAKLAMIŞ
İğnelerin vücuduna battığı gün kendisine amcasının baktığını söyleyen Raziye Yıldırım, "Amcam, anneme 'ben bu çocuğu durduramıyorum, ağlıyor' demiş. Annem karnıma bir bakmış içinde iğneler var.
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Annem bağırmış, ben de iğneleri karnımın içine sokmuşum. Annem o sırada bayılmış. Dedem ve babaannem beni hastaneye götürmüş. İğnelerin 1 tanesini 2 yaşındayken çıkarmışlar diğeri de şimdi çıktı. Allah'a şükür şimdi iyiyim.
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Dedem 2 yaşındayken çıkarılan iğneyi gelin olurken bana gösterdi, 'kızım seni bundan kurtardık’ diye. İğneyi cüzdanında saklıyormuş” diyerek 66 yıl önce yaşananları anlattı.
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