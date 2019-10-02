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66 yıldır ayakkabıcılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

BABASININ ölümüyle 9 yaşında çalışmak zorunda kalan ve ayakkabı ustası olan Mehmet Arslan, 75 yaşında hala mesleğini yapmaya devam ediyor.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BABASININ ölümüyle 9 yaşında çalışmak zorunda kalan ve ayakkabı ustası olan Mehmet Arslan, 75 yaşında hala mesleğini yapmaya devam ediyor. Bolu’da bulunan tarihi çarşıdaki ayakkabı imalathanesinde 66 yıldır ayakkabı üretimi yapan Arslan, günde 4 ayakkabı yapıyor.

Mehmet Arslan, babası öldükten sonra ailesine bakmak zorunda kalınca okulu bırakıp, 9 yaşındayken Bolu'da bir ayakkabı ustasının yanında çırak olarak işe başlatıldı. Bir dönem İstanbul'da da ayakkabı ustalarının yanında ayakkabı yapımını öğrenen ve ustalaşan Mehmet Arslan, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı. 66 yıldır ayakkabıcılık yapan Mehmet Arslan, Bolu Tarihi Yukarı Çarşı'da bulunan imalathanesinde el emeği ayakkabılar üretiyor. Yaşlandığını ve artık eskisi kadar fazla ayakkabı yapamadığını belirten Mehmet Arslan, günde 4 ayakkabı üretip tanesini 80 TL'den aynı çarşıdaki başka bir dükkânda satıyor. 2 çocuk babası Arslan, ayakkabı yapımının yanı sıra ayakkabıların tamir işlerini de yapıyor.

FABRİKA ÇIKINCA BİZİM MESLEK ÖLDÜ

Ayakkabıcılık mesleğinde çekirdekten yetiştiğini anlatan Mehmet Arslan, "Fabrika çıkınca bizim meslek öldü. El işi öldü hemen hemen. Bizim zamanımızda çırak alırlardı. Ben çıraklıktan başladım bu işe. Yani çekirdekten yetişme ayakkabıcı oldum. Babam öldükten sonra annemle kaldım bir tek. Hayatımızı bu meslekte kazanmaya başladım. Okuma yazma da yok bende. Ben 10 sene İstanbul'da çalıştım. Şartlar çok zordu. El işi yapıyorduk. Eskiden fabrika yoktu. Ayakkabıların yüzlerini elde keserdik. Şimdi ben de makinede kesiyorum. Zor bir meslekti" dedi.

1 SİMİT İÇİN 2 GÜN ÇALIŞTIM

Mesleğinin emeğinin çok ama kazancının az olduğunu belirten Arslan, "Emeği çok, kazancı az bir meslek. Durumumuz yoktu. Ben çalışırken 1 simit için 2 gün çalışıyordum. 2 gün bir simide çalıştım. Yarısını bugün yedim yarısını ertesi gün yedim. Öyle çalıştım ben bu meslekte. Okuyamadım vakit yoktu" diye konuştu.

ÖZEL AYAKKABI YAPIYOR

Mehmet Arslan, ayağa özel ayakkabı yaptığını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: "​Yeni ayakkabı yapıyorum, tamir yapıyorum. Böyle kendimi geçindiriyorum. 2 dükkanım var. Birinde imalat, diğerinde satış yapıyorum. Tek tük ayakkabı yaptıranlar oluyor. Mesela adamın ayağı 41 numara fabrika ayakkabıları uymuyor. Ben onun ayağına özel kalıp yapıyorum. Ona göre ısmarlama yapıyorum. Piyasada 150-160 lira olan ayakkabıyı ben burada 80-90 liraya satıyorum. Engelli ayakkabıları yaptım. Hala daha yapıyorum."

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