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660 gramlık Ayşe Naz bebek hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 660 gram olarak dünyaya gelen Ayşe Naz bebek, 4 aylık tedavinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak evine ve ailesine kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te 660 gram olarak dünyaya gelen Ayşe Naz bebek, 4 aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Gaziantep’te yaşayan Zöhre ve İbrahim Demir çiftinin bebekleri, kentteki özel bir hastanede 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. 660 gram olarak doğan ve Ayşe Naz ismi verilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak kuvöze alındı.

Demir çifti, 4 aylık zorlu bir sürecin sonunda 2 kilo 200 grama ulaşan bebekleri Ayşe Naz'ı sağlıklı şekilde evlerine götürebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Ayşe Naz bebeğin doktoru olan bir özel hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı, yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağladıklarını belirterek, "Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Ayşe Naz bebek de bu çabamıza karşılık veren bebeklerimizden. 660 gram doğan bebeğimizi 2 kilo 200 gram olarak ailesine teslim ettik." dedi.

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Ayşe Naz bebek Gaziantep yenidoğan

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