67/1-b Trafik cezası nedir? 67/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları her bireyin uyması gereken çok önemli hayati kurallardır. Trafikte bulunan yaya, sürücü, yolcu hem kendi güvenlikleri hem de karşı tarafın güvenliği için kanunlarca koyulan kurallara uymakla yükümlüdürler. Trafikte yapılan her hata için kanunlar tarafından belirlenen birçok kural bulunmaktadır. Her kuralın içeriği ve karşılığı olan tutar farklıdır. Kara yolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen trafik cezaları trafikteki yaya ve sürücüler için uygulanmaktadır. 67/1-b trafik cezası sürücülere sıklıkla uygulanan cezalardan biridir.

67/1-b trafik cezası nedir?

Trafik cezaları çok çeşitli olup, trafikte oluşabilecek her türlü problem için belirlenen cezalar bütünüdür. Trafikte kurallara uymayan herkes trafik cezası alabilir ve bu cezalar maddi para cezası şeklinde olabildiği gibi hapis cezası da olabilir. 67/1-b trafik cezası içerik olarak şöyledir:

• Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak olarak tanımlanabilir.

67/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

67/1-b trafik cezası, 67/1-b trafik kuralını ihlâl eden sürücülere uygulanan bir cezadır. 67/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak; kara yolları trafik kanunu gereğince yönetmelikte belirtilen şartlar haricinde geriye dönmek veya gitmek, izin verilen durumlarda bunları yaparken kara yolunu kullanan kişiler için tehlike arz edecek hareketler yapan sürücülere verilen cezadır.

67/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Kara yolları Trafik Kanunu’na göre 67/1-b trafik kuralına uymayan sürücülere 67/1-b trafik cezası uygulanır. 2023 yılı itibari ile 67/1-b trafik cezası alan sürücüler, 951 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirmekle yükümlü olurlar. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan sürücülere sağlanan %25 tutarında erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi alan sürücüler %25 indirim ile 713,25 TL tutarında bir ödeme ile yükümlü olurlar.