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67 milyon liralık vurgunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks araçlar, konutlar, benzin istasyonu, kuaför...

15.06.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 milyon liralık vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı. Telefon dolandırıcılığı yaparak 67 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanlarla alakalı soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde toplamda 50 milyon lira dolandırılan mağdur Nevra K.’nın şüphelilere parayı teslim ettiği anlar yer aldı.

67 milyon liralık vurgunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks araçlar, konutlar, benzin istasyonu, kuaför...

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9 ilde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yı polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nın evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevra K.'nın alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu. Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.

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Yetkililer toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söylediler. (DHA)

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