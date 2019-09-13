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67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşayan emekli Haluk Mengüç'ün (67) 12 yaşında başlayan motosiklet tutkusu, 55 yıldır devam ediyor.

67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yaşayan emekli Haluk Mengüç'ün (67) 12 yaşında başlayan motosiklet tutkusu, 55 yıldır devam ediyor. Mengüç, Türkiye'deki 81 ili motosikletiyle gezeceğini belirterek, "'Rosinante' ismini verdiğim uzun yol motorum ile sağlığım el verdiği müddetçe 81 ile gideceğim. Motor benim için vazgeçilmez bir tutku" dedi.
Ankara'da 11 yıl önce çalıştığı özel şirketten emekli olan mühendis Haluk Mengüç, 12 yaşında motosiklet ile tanıştı. Motosiklet tutkunu Mengüç, lise yıllarında satın aldığı motosikleti ise 15 yıl boyunca kullandı. Evlendikten sonra da motosiklet kullanmaya devam eden Mengüç, eşiyle balayına ve birçok seyahate motosiklet ile gitti. Motosiklet tutkusu 55 yıldır süren Mengüç, şimdi ise 'Rosinante' ismini verdiği motosiklet ile 81 ili gezmeyi hedefliyor.
'TÜRKİYE'Yİ MOTOSİKLETİM İLE GEZECEĞİM'
Emekli Mengüç, motosikletin hayatında hep var olduğunu, 4 yıl önce kendisine şu anda kullandığı motosikleti aldığını söyledi. Daha önce mesleği gereği Türkiye'yi gezdiğini kaydeden Mengüç, "Ancak şimdi buralara motosikletim gidip görmek istiyorum. Örneğin, Hakkâri’ye en son 1995 yılında gitmiştim şimdi de motorumla Hakkari'ye gidip o yöreyi çok görmek istiyorum. Motosiklete olan tutkum motosikletle gezmeme vesile olacak. Elimden geldiğince ve sağlığım el verdiği sürece bütün Türkiye'yi motosikletim ile gezeceğim. Sosyal bir insanım ve gideceğim illere de arkadaşlarımla gitmekten yanayım. Zaten motorla en az 2-3 kişiyle bir yere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yardımlaşma ya da yolda herhangi bir problem çıkma ihtimaline karşı. Dolayısıyla yanıma 2 arkadaş bulabildiğim zaman gitmeyeceğim hiçbir yer yok" dedi.
'MOTORUMA DON KİŞOT'UN ATININ İSMİNİ KOYDUM'
Mengüç, İspanyol romancı Cervantes Saavedra'nın en ünlü eseri Don Kişot'da Don Kişot'un 'Rosinante' isimli atının adını, motosikletine verdiğini söyleyerek, "Kendimi Don Kişot'a, motosikletimi de onun atına benzettim. Hem bu isimden hem de motorumdan gerçekten çok keyif alıyorum. Motosiklet müthiş bir oyuncak ve müthiş bir araç" diye konuştu.

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67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek67 yaşında, motosikletle 81 ili gezecek

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