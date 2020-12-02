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  4. 67’lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

67’lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

02.12.2020 08:54 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz dolaşmasına polis izin vermedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz dolaşmasına polis izin vermedi. Ekipler şahsı uyardı ve hakkında işlem yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı 3 temel kural olarak maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuyor. Ancak halen bunlara uymayanların olması insanları şok ediyor. Bunlardan biri de İnegöl’de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl’ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı. Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi. Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

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