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67’lik dede şok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kanun gereği 67 yaşına girenlerin hiçbir şekilde ticari araç kullanmalarına izin verilmiyor.

67’lik dede şok oldu

Kanun gereği 67 yaşına girenlerin hiçbir şekilde ticari araç kullanmalarına izin verilmiyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde servis aracını kullanan sürücünün bu yaşta olması nedeniyle ekipler tarafından ceza kesildi. Servis aracı olay yerine gelen başka bir sürücü tarafından götürüldü.
Trafik kanunu gereği daha önce 65 yaşını dolduran sürücülerin ticari araç kullanmaları yasaktı. Yaş sınırlaması 65’den 67’e çıkarıldı. 67 yaşındaki bir sürücünün ticari taksi, otobüs, minibüs, servis aracı kullanmaları yasak.
Bu sürücüler sadece kendilerine ait hususi araçları kullanabilmelerine izin veriliyor. Ahmet Akyollu Caddesi’nde denetim yapan İnegöl Trafik Ekipleri bir fabrikanın servisini yapan otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolden otobüsün tüm evrakları eksiksiz olduğu görüldü. Ancak sürücü Hacı Ömer B.’nin yaşının 67 olduğundan dolayı servis aracının kullanmasının yasak olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri sürücü uyararak ceza işlem uyguladı. Kanunlardan habersiz olan sürücü bir anda şok oldu. Servis aracını daha sonra olay yerine gelen başka bir sürücü teslim edildi.

67’lik dede şok oldu

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