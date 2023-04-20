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68/1-a-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yayaların ve araç sahiplerinin zaruri olarak uyması gereken birtakım trafik kuralları bulunur. Bu kurallar Kara Yolları Trafik Yönetmeliği tarafından oluşturulur. Bu kurallara aykırı davranan yaya veya araç sahiplerine kanunlar tarafından bazı yaptırımlar uygulanır. 68/1-a1 trafik cezası da bu yaptırımlar arasında yer alır. Peki, 68/1-a-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

68/1-a-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği kapsamında hem yayaları hem de araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren birtakım kurallar mevcuttur. Bu kurallara herkesin uyması zorunludur. Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kara Yolları İşletme ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş olan bazı trafik cezası kodları vardır. 68/1-a-1 trafik cezası kodu da bu kodlardan biridir.

68/1-a-1 trafik cezası nedir?

Diğer yayaları tedirgin edecek biçimde birtakım eşyaların itilmesi ya da taşınması kanunen yasak olarak belirtilmiştir. Bu tür davranışların Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde açık bir şekilde belirtilen önlemleri alarak yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yük taşıyan yayaların, taşıt yolunun en sağ şeridinin büyük bir kısmını kullanmaları da yasaktır. Ayrıca bir yetkili ya da görevli gözetiminde özellikle gece ve gündüz görüşünün en az olduğu zamanlarda taşıt yolunda yürüyen yayaların, olası bir çarpmaya karşı önlem almaları büyük bir önem taşımaktadır. Tüm bu önlemleri almayan kişilere 68/1-a-1 trafik cezası uygulanır.

68/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Diğer yayaları rahatsız edecek bir biçimde eşyaları itmek, taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinin büyük bir bölümünü işgal etmek, gece ya da gündüz görüşünün az olduğu durumlarda hiçbir tedbir almadan yürümek kanunen yasaktır. 68/1-a-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yayaların diğer yayaları rahatsız edecek şekilde eşya itmesi, taşıması, taşıt yolunun en sağ şeridinin büyük bir kısmını kullanması ve görüş engelinin olduğunu hallerde hiçbir önlem almamasıdır.

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68/1-a-1 trafik cezası tutarı nedir?

Tüm yayaların trafik kurallarına uyması gerekir. 68/1-a-1 trafik kuralına uymayan kişilere birtakım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar arasında para cezası da bulunmaktadır. Yönetmelikte yer alan trafik kuralını ihlal edenler, 68/1-a-1 trafik cezası tutarı olan 436 TL'yi ödemekle yükümlüdür. Bu para cezasının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında indirimden faydalanılır.

68/1-a-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-a1 trafik cezasıyla karşı karşıya kalan kişilere herhangi bir cezanı puanı eklenmemektedir. 68/1-a-1 trafik cezası ile ilgili tüm bilgiler Kara Yolları Yönetmeliği içerisinde açık bir şekilde bulunur. Bu trafik cezası yayaları kapsayan bir cezadır.

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trafik cezası

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