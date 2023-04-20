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  4. 68/1-b-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

68/1-b-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda net bir şekilde ifade edilen tüm trafik kurallarına hem sürücülerin hem de yayaların uyması gerekmektedir. Bu trafik kuralları hayati önem taşıyan kurallar arasında yer almaktadır. Bu kurallara aykırı davranan ya da karşı gelen her kişiye bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezai yaptırımların her biri belli bir kod ile gösterilir. Peki, 68/1-b-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

68/1-b-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte can güvenliğinin ve mal güvenliğinin korunması esastır. Trafik kazasına ya da can kaybına neden olabilecek durumlardan her bireyin kaçınması gerekmektedir. Trafiğin akışını bozacak davranışlarda bulunan herkese birtakım idari yaptırımlar uygulanır. 68/1-b-1 trafik cezası da bu idari yaptırımlar arasındadır. Trafik kurallarının dışına çıkıldığı takdirde her birey bu trafik cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

68/1-b-1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 68.maddesinde 68/1-b-1 trafik cezası ile alakalı tüm detaylar açık ve net bir şekilde bulunmaktadır. Yayalar için yapılmış olan yaya yollarının ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için birtakım ışıklı işaretler bulunmaktadır. Yayaların bu ışıklı işaretleri dikkate almaması halinde 68/1-b-1 trafik cezası uygulanmaktadır. Trafik Kanunu’nun 68’inci maddesinde açık bir şekilde yayaların bu ışıklı işaretlere uyması gerektiği yazılıdır.

68/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan tüm trafik kurallarına yayaların ve araç sahiplerinin uyması gerekir. Bu kurallara uymayanlara trafik cezaları uygulanır. 68/1-b-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yayaların yaya ve okul yolu bulunan alanlardaki geçitlerde ışıklı işaret olmasına rağmen bu işaretlere uymamasıdır. Yayaların bu belirtilen yerlerdeki geçitlerde bulunan ışıklı işaretlere kanunen uyması zorunludur.

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Okul geçidi ve yaya geçidi bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler mevcuttur. Bu ışıklı işaretlere uymayan yayalar 68/1-b-1 trafik cezası tutarı olan 436 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Bu para cezasını ödemek için kişilere tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre tanınır. Bu süre dolmadan idari para cezası ödendiği takdirde ceza tutarına %25 oranında indirim uygulanır.

68/1-b-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-b-1 trafik cezası, yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelen yayalara uygulanmaktadır. Bu trafik cezasında herhangi bir ceza puanı mevcut değildir.

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trafik cezası

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