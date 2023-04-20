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68/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte kişilerin can güvenliğini korumak için birçok farklı trafik kuralı bulunmaktadır. Bu trafik kurallarına uymayan kişilere kanunlar kapsamında belirtilmiş olan bazı trafik cezaları uygulanır. Bu yüzden her şahsın bu trafik kurallarına harfiyen uyması önemlidir. Trafikte ihlal edilen her kuralın farklı bir cezai yaptırım karşılığı vardır. Peki, 68/1-b trafik cezası tutarı ne kadar?

68/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan trafik kurallarına hem yayaların hem de trafiğe çıkan araç sahiplerinin uyması gerekmektedir. Trafik akışının güvenli bir şekilde ilerlemesi hayati önem taşımaktadır. Trafik kurallarına uymayan, kuralları hiçe sayan yaya veya sürücülere bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. 68/1-b trafik cezası da bu yaptırımlar arasında yer almaktadır.

68/1-b trafik cezası nedir?

Trafik cezalarının konusu ve konulara ilişkin yaptırımları birbirinden farklıdır. Bazı trafik cezaları yalnızca para cezasıyken bazıları ise hapis cezası olabilmektedir. 100 metreye kadar mesafede yaya yolunun ya da kavşağın bulunduğu durumlarda yayaların karşıya geçmek için bu yaya yolunu ya da kavşağı kullanmayıp, araç yolunu kullanmaları takdirde 68/1-b trafik cezası uygulanmaktadır. Herhangi bir bireyin, yaya yolu dışında araç yolunu kullanması hem kendi can güvenliğini hem de sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

68/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafiğe çıkan tüm sürücülerin ve kara yollarında kendilerine ayrılmış bölümleri kullanan tüm yayaların, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde bulunan bütün kurallara uyması önemlidir. 68/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu yüz metreye kadar mesafede yayaların geçmesi için yaya yolunun veya kavşağın bulunmasına rağmen yayaların bu belirtilen yerler dışında araç yolunun herhangi bir yerini kullanmasıdır.

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68/1-b trafik cezası tutarı nedir?

68/1-b trafik cezasıyla ilgili tüm detaylar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 68.maddesinde açık ve net biçimde yer almaktadır. 68/1-b trafik kuralını yok sayan veya karşı gelen tüm bireylere trafik polisleri tarafından 68/1-b trafik cezası yazılmaktadır. 68/1-b trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. Bu idari para cezasının ödenmesi için toplam 15 günlük bir süre tanınır. Bu süre zarfı dolmadan ödeme yapıldığında %25 oranında indirimden yararlanılır.

68/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-b trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 68’inci maddesinde yer alan kurala karşı gelen tüm yayalara uygulanır. Tüm yayaların trafik kurallarına uyması zaruri bir durumdur. Bu kurallara aykırı davrananlar birtakım cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Yayaları kapsayan 68/1-b trafik kuralında herhangi bir ceza puanı uygulanmamaktadır.

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