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68 bin 394 personel ile Huzur Güvenlik Uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarının denetimi gerçekleştirildi.

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarının denetimi gerçekleştirildi. Denetime 68 bin 394 personel ve 243 dedektör köpeği katıldı. 6 bin 628 noktada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygulama yapıldı.
Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması, amacıyla genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi, ayrıca günübirlik kiralanan evlerin ve araç kiralama firmalarının kayıtlarının tetkik edilmesi, öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin kontrol edilmesi, eksiklik tespiti halinde mevzuat hükümlerinin uygulanması için Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Denetime 68 bin 394 personel ve 243 dedektör köpeği katıldı. 6 bin 628 noktada Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygulama yapıldı.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması Kapsamında; bin 951 metruk bina kontrol edildi, 3 bin 8 tekel bayii, 2 bin 662 içkili yer ve 16 bin 897 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 22 bin 567 umuma açık iş yeri denetlendi. 464 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 30 adet iş yeri kapatıldı. 613bin 556 şahıs sorgulandı. 3 bin 179 aranan şahıs yakalandı, 7 adam öldürme, 10 yağma, 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 çocuğun cinsel istismarı, 16’sı çocuk olmak üzere 169 kayıp şahıs bulundu. Bin 140 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 162 şahıs gözaltına alındı, 206 bin 759 adet araç kontrol edildi, 11 bin 460 adet araca işlem yapıldı. 109 adet aranan araç tespit edildi, 992 adet araç trafikten men edildi,
Kiralık Araç Firmaları Uygulaması kapsamında ise; 6 bin 401 firma kontrol edildi bunlardan 6 bin 130 firmanın kayıt altında olduğu tespit edildi. 113 firma yeni kayıt altına alındı, 145 yasadışı kiralama yapan yer için ilgili kurumlara bildirilmek üzere işlem yapıldı. 273 firma sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten idari işlem yapıldı, 33 firmanın kapatılması için işlem başlatıldı.
Günübirlik Kiralanan Evler ve Özel Öğrenci Barındırma Yerleri Uygulaması Kapsamında da; toplam 8 bin 617 ev kontrol edildi. Bunlardan 6 bin 33 evin kayıt altında olduğu, diğer 2 bin 334 evin ise günübirlik ev kapsamında olmadığı anlaşıldı. 146 ev yeni kayıt altına alındı, 104 evin kapatılması için işlem başlatıldı. 200 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten idari işlem yapıldı. İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarınca Öğrenci barındırma hizmeti verdiği değerlendirilen toplam bin 727 yer kontrol edildi. Bunlardan 274 yerin öğrenci barınma faaliyeti göstermediği, bin 383 yerin izin ve ruhsatlı faaliyet gösterdiği, 70 yerin izin ve ruhsatının bulunmadığı tespit edildi, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli işlemler başlatıldı.
Uygulamalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kurusıkı tabanca, 180 adet mermi, 10 adet kesici,delici alet, 1 kilo 300 gram esrar, 222 gram bonzai, (39,31) gram metanfetamin, 24 adet ecstasy, 76 adet sentetik ecza, 8 bin 496 paket kaçak sigara, 10 bin 230 adet makaron, 10 bin208 gram açık tütün ve 43 litre kaçak içki ele geçirildi.

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