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  4. 68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ın ailesi korkunç şüpheyi canlı yayında açıkladı! Antalya'da aramalar yeniden başlatıldı

68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ın ailesi korkunç şüpheyi canlı yayında açıkladı! Antalya'da aramalar yeniden başlatıldı

30.01.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 68 gün önce evden ayrılan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'dan haber alınamadı. Bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan anne ve babanın, kızlarının öldürülmüş olabileceğini iddia etmesi üzerine, daha önce ara verilen arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışmalara özel eğitimli kadavra köpeği de katıldı.

68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ın ailesi korkunç şüpheyi canlı yayında açıkladı! Antalya'da aramalar yeniden başlatıldı

Antalya Ekmel Mahallesi'ndeki evinden ehliyet kursuna gitmek için 24 Kasım'da ayrılan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Karada ve denizde yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

CANLI YAYINA ÇIKTILAR

Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Genç kızın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Seda Nur Uludağ'ın görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkisinde arama çalışması tekrar başlatıldı.

AA-20230130-30129965-30129962-ANTALYADA_68_GUNDUR_HABER_ALINAMAYAN_GENC_KIZI_ARAMA_CALISMALARI_YENIDEN_BASLADI

AFAD VE DALGIÇ TİMİ HER YERDE ARIYOR

Bu kapsamda, Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri de özel eğitimli kadavra köpeğiyle karada arama çalışması yaptı.

Sedanur sır oldu! Denizde aranıyor... 9 gündür tek bir iz yok Sedanur sır oldu! Denizde aranıyor... 9 gündür tek bir iz yok

Aramalarda Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. (AA)

AA-20230130-30129965-30129964-ANTALYADA_68_GUNDUR_HABER_ALINAMAYAN_GENC_KIZI_ARAMA_CALISMALARI_YENIDEN_BASLADI

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