68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ın ailesi korkunç şüpheyi canlı yayında açıkladı! Antalya'da aramalar yeniden başlatıldı

Antalya Ekmel Mahallesi'ndeki evinden ehliyet kursuna gitmek için 24 Kasım'da ayrılan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Karada ve denizde yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

CANLI YAYINA ÇIKTILAR

Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Genç kızın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Seda Nur Uludağ'ın görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkisinde arama çalışması tekrar başlatıldı.

AFAD VE DALGIÇ TİMİ HER YERDE ARIYOR

Bu kapsamda, Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri de özel eğitimli kadavra köpeğiyle karada arama çalışması yaptı.

Aramalarda Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. (AA)



