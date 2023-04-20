69/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına uymak hayati riski en aza indirmede oldukça önemlidir. Bu yüzden her bireyin trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Kurallara uymayan ya da aykırı bir şekilde davranan bireylere birtakım trafik cezaları kesilir. 69/1 trafik cezası da bu cezalardan biridir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 69. maddesinde bu trafik cezasıyla ilgili tüm detaylı bilgiler yer almaktadır.

69/1 trafik cezası nedir?

Trafik kuralları hem yayalar hem de sürücüleri yakından ilgilendiren bir konudur. Yerleşim alanları haricindeki kara yollarında veya araç yolu üzerinde zaruri durumlar dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürülerle el yardımıyla sürülen araçları trafik kurallarını hiçe sayarak sürmek, başıboş bir şekilde yolun ortasında bırakmak kanunen yasaktır. Bu kurala aykırı davranan kişi veya kişilere 69/1 trafik cezası tatbik edilmektedir. Bu cezayla ilgili tüm bilgiler Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu maddesinde net bir biçimde yer alır.

69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69. maddesinde hayvanlarla çekilen, el yardımıyla itilen araçları sürenlerle hayvan sürücülerine ait kaideler detaylı bir şekilde bulunur. 69/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, kara yollarında ve taşıt yolu üzerinde zorunlu durumlar haricinde hayvan çekmek, hayvan sürmek, elle sürülen araçları trafik kurallarına aykırı bir biçimde iteklemek ya da bu hayvanlarla araçları yolun ortasında sahipsiz bir şekilde bırakmaktır.

69/1 trafik cezası tutarı nedir?

Kara yollarında, araç yolu üzerinde başıboş bir şekilde hayvan ya da binek hayvanı ile çekilen araçları bırakanlara, hayvanları trafik kurallarını hiçe sayarak idare edenlere veya sürenlere 69/1 trafik cezası uygulanır. 69/1 trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. İdari para cezasının ödeme süresi cezanın kişiye bildirildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu süre 15 gün olarak belirlenmiştir. 15 günlük süre dolmadan ödenen para cezalarında %25 indirim uygulanır.

69/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

69/1 trafik cezası, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 69.maddede bulunan trafik kuralına uymayanlara tatbik edilir. Bu trafik kuralına uymayan bireylere trafik polisleri veya yetkili kişiler tarafından idari para cezası yazılmaktadır. Para cezası dışında herhangi bir ceza puanı verilmemektedir.

