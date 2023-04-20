HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 69/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

69/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

04.04.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilerin hem kendi hem de başkalarının can ve mal güvenliğini korumak için belirlenen trafik kurallarına harfiyen uymaları zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde birbirinden farklı trafik kuralları yer almaktadır. Bazı kurallar sürücülere yönelikken bazıları ise yayalara yönelik kurallardır. Trafik kurallarına karşı gelenler birtakım idari yaptırımlarla karşılaşabilir. Peki, 69/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

69/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kurallarına uymak hayati riski en aza indirmede oldukça önemlidir. Bu yüzden her bireyin trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Kurallara uymayan ya da aykırı bir şekilde davranan bireylere birtakım trafik cezaları kesilir. 69/1 trafik cezası da bu cezalardan biridir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 69. maddesinde bu trafik cezasıyla ilgili tüm detaylı bilgiler yer almaktadır.

69/1 trafik cezası nedir?

Trafik kuralları hem yayalar hem de sürücüleri yakından ilgilendiren bir konudur. Yerleşim alanları haricindeki kara yollarında veya araç yolu üzerinde zaruri durumlar dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürülerle el yardımıyla sürülen araçları trafik kurallarını hiçe sayarak sürmek, başıboş bir şekilde yolun ortasında bırakmak kanunen yasaktır. Bu kurala aykırı davranan kişi veya kişilere 69/1 trafik cezası tatbik edilmektedir. Bu cezayla ilgili tüm bilgiler Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu maddesinde net bir biçimde yer alır.

69/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69. maddesinde hayvanlarla çekilen, el yardımıyla itilen araçları sürenlerle hayvan sürücülerine ait kaideler detaylı bir şekilde bulunur. 69/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, kara yollarında ve taşıt yolu üzerinde zorunlu durumlar haricinde hayvan çekmek, hayvan sürmek, elle sürülen araçları trafik kurallarına aykırı bir biçimde iteklemek ya da bu hayvanlarla araçları yolun ortasında sahipsiz bir şekilde bırakmaktır.

İlginizi Çekebilir

68/1-c trafik cezası nedir?

68/1-c trafik cezası nedir?

 68/1-b-2 trafik cezası nedir?

68/1-b-2 trafik cezası nedir?

 68/1-b-1 trafik cezası nedir?

68/1-b-1 trafik cezası nedir?

 68/1-b trafik cezası nedir?

68/1-b trafik cezası nedir?

 68/1-a-3 trafik cezası nedir?

68/1-a-3 trafik cezası nedir?

 68/1-a-1 trafik cezası nedir?

68/1-a-1 trafik cezası nedir?

69/1 trafik cezası tutarı nedir?

Kara yollarında, araç yolu üzerinde başıboş bir şekilde hayvan ya da binek hayvanı ile çekilen araçları bırakanlara, hayvanları trafik kurallarını hiçe sayarak idare edenlere veya sürenlere 69/1 trafik cezası uygulanır. 69/1 trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. İdari para cezasının ödeme süresi cezanın kişiye bildirildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu süre 15 gün olarak belirlenmiştir. 15 günlük süre dolmadan ödenen para cezalarında %25 indirim uygulanır.

69/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

69/1 trafik cezası, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 69.maddede bulunan trafik kuralına uymayanlara tatbik edilir. Bu trafik kuralına uymayan bireylere trafik polisleri veya yetkili kişiler tarafından idari para cezası yazılmaktadır. Para cezası dışında herhangi bir ceza puanı verilmemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Metrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce bekledilerMetrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce beklediler
Sabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçtiSabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.