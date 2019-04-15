Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Trafikteki yüksek artışa rağmen son 10 yılda kaza yerinde gerçekleşen ölüm sayısı yüzde 69 azaldı. Azalma sağlamak bir başarı olsa da kesinlikle yetinebileceğimiz bir şey değil." dedi.

Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, her yıl gerçekleştirilen bu toplantıların kurumun yol haritasının belirlendiği bir "karayolculuk geleneği" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir" diyerek açtığı yolda, vatana ve millete, yaz kış hizmet götürmeyi kendilerine amaç edindiklerini belirten Turhan, Türkiye'nin uluslararası alanda siyasi, ekonomik ve sosyokültürel yönden avantajlarını kullanıp rekabet güçlerini artırabilmesi ve küreselleşme sürecine katkı sağlayabilen ülke olması için uygun stratejiler oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Turhan, uzak ile yakın arasındaki sınırların kalktığı, küresel etkileşimin sürekli arttığı bu dönemde ulaşımın daha da önem kazandığına dikkati çekerek, "Bizlere medeniyet yolunu açan, dünya ile entegre olmamızı, ulaşım ve erişimde söz sahibi olmamızı sağlayan, bizatihi kara yolu ulaşımı ve kelimenin tam anlamıyla da Karayolları Genel Müdürlüğümüzdür." diye konuştu.