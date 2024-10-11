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'69 Sex Shop'un sıra dışı hikayesi: Komşularıyla mahkemelik olunca 'sağlık için' diyerek 'erotik shop' açtı! "Talep çok fazla"

11.10.2024 10:53
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Apartman komşularıyla bir türlü uzlaşamayan vatandaş çareyi 'erotik shop' açmakta buldu. Aydın'da binanın zemin katındaki dükkanı nedeniyle komşularıyla mahkemelik bile olan girişimci Mehmet Uyaroğlu maddi zararını nasıl karşılayacağını düşünürken aklına erotik shop açmak geldi. "69 Sex Shop" adını verdiği dükkana iddiasına göre hem iş arayanlardan hem de müşterilerden talep yağıyor!

'69 Sex Shop'un sıra dışı hikayesi: Komşularıyla mahkemelik olunca 'sağlık için' diyerek 'erotik shop' açtı! "Talep çok fazla"

Yaşadığı bölgede erotik shop eksikliği olduğunu düşünen vatandaş, apartmanın zemin katındaki dükkanı bu yönde değerlendirmeye karar verdi. Onu bu karara iten sürecin perde arkasında ise komşularıyla bitmek bilmeyen tartışması var.

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150 BİN TL'LİK ZARARA UĞRADI

Nazilli'nin İsabeyli mahallesindeki dükkanını 2 yıl önce kurumsala vermek isteyen Mehmet Uyaroğlu'nun iddiasına göre komşuları bu kararına karşı çıktı. Nazilli Havadis'ten Günay Pabuşçu'nun haberine göre Uyaroğlu daha sonra dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı ancak komşuları bunu da mahkemeye verdi.

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Uyaroğlu yaşananları “Daha sonra beni mahkemeye verdiler. Mahkeme de çatıyı sökmeme karar verdi. Kendi ellerimle demirleri söktüm, maddi kayıptan yana yüz yüze baktığımızın insanların davranışına içerledim.” sözleriyle sitem etti.

"MAHALLEDE BÖYLE BİR İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Daha sonra "Ben buradan nasıl en iyi geliri elde ederim, nasıl bir iş yapabilirim" diye düşündüğünü belirten Uyaroğlu, erotik shop açmaya nasıl karar verdiğini "İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim" diyerek açıkladı.

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"ÇALIŞMAK İSTEYEN DE ÇOK, MÜŞTERİ DE"

Tepkilerin yanı sıra çoğu kişinin iyi karşıladığını söyleyen Uyaroğlu, "Çoğu kişiden 'Gelip alışvereceğiz' yönünde talepler var. Şu an gelenler de var. Çalışmak isteyen de çok. Müşteri olarak da talep çok fazla" dedi ve yaptığı işten memnun olduğunu ekledi.

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"HALK SAĞLIĞI İÇİN AÇTIM"

Uyaroğlu ayrıca "Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Müşterilerimizin de mahrumiyetini düşünerek teker teker alacağız, hiçbir müşteri diğeriyle karşılaşmayacak. Bu da bizim için çok önemli" diye konuştu.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seks Aydın Nazilli apartman
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