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69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”

11.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

69 yaşındaki OnlyFans yıldızı Michelle, engelli oğlunun maddi açıdan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şaşırtan bir kariyer planlaması yaptı. Yeni kariyeri sayesinde hayatında hiç olmadığı kadar çok para kazandığını ifade eden Michelle’in itirafları herkesi şaşırttı.

69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”

New Orleans bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki Michelle, seks sahneleri çekmek için genç gönüllüler arayan bir video yayınladıktan sonra popüler hale geldi. 5 milyondan fazla izlenen videonun sonrasında Michelle, OnlyFans’ta bir fenomene dönüştü. Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve engelli oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için OnlyFans’a katıldığından söz eden Michelle, yaşı nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. İnsanların belli bir yaşa geldikten sonra cinsellikle alakası olmadığını savunanların aksine Michelle, “İnsanlar belli bir yaşı geçtikten sonra battaniye örmen ve evinde oturman gerektiğini düşünüyorlar. Ancak ben yaşamın zevkini çıkartıyorum” dedi.

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“ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM”

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Kendisine yapılan olumsuz eleştirilerden etkilenmediğini söyleyen Michelle, OnlyFans kanalını 2020 yılının Ocak ayında kurdu. O zamandan beri kazancının ise 200 bin dolara ulaştığını itiraf etti. Hayatı boyunca büyük bir yoksullukla mücadele ettiğinden söz eden Michelle, kazandığı paranın lüks bir yaşam tarzı sürmek için olmadığını açıkladı. Kazancı ile engelli oğlunu desteklemek istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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