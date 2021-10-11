69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”

New Orleans bölgesinde yaşayan 69 yaşındaki Michelle, seks sahneleri çekmek için genç gönüllüler arayan bir video yayınladıktan sonra popüler hale geldi. 5 milyondan fazla izlenen videonun sonrasında Michelle, OnlyFans’ta bir fenomene dönüştü. Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve engelli oğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için OnlyFans’a katıldığından söz eden Michelle, yaşı nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. İnsanların belli bir yaşa geldikten sonra cinsellikle alakası olmadığını savunanların aksine Michelle, “İnsanlar belli bir yaşı geçtikten sonra battaniye örmen ve evinde oturman gerektiğini düşünüyorlar. Ancak ben yaşamın zevkini çıkartıyorum” dedi.

“ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM”

Kendisine yapılan olumsuz eleştirilerden etkilenmediğini söyleyen Michelle, OnlyFans kanalını 2020 yılının Ocak ayında kurdu. O zamandan beri kazancının ise 200 bin dolara ulaştığını itiraf etti. Hayatı boyunca büyük bir yoksullukla mücadele ettiğinden söz eden Michelle, kazandığı paranın lüks bir yaşam tarzı sürmek için olmadığını açıkladı. Kazancı ile engelli oğlunu desteklemek istediğini söyledi.



