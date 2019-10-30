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69 yıllık bir bakkal serüveni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 08:49 | Son Güncelleme

Babasından devraldığı bakkalı 69 yıldır işleten Nafiz Özdikici, “Büyük marketler karşısında bakkal kültürünü yaşatmak istiyorum” dedi.Samsun’un Çarşamba ilçesinde babasından devraldığı bakkalı 69 yılıdır işleten Nafiz Özdikici, büyük marketler karşısında bakkal kültürünün bitmek üzere olduğunu belirterek, büyük marketler karşısında bakkal kültürünü yaşatmak istediğini söyledi.“O dönemler bakkallar çok yoksuldu”Bakkal işletmenin geçmişte çok zor olduğunu ifade eden Özdikici, “1950 yılında ilkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım.

Babasından devraldığı bakkalı 69 yıldır işleten Nafiz Özdikici, “Büyük marketler karşısında bakkal kültürünü yaşatmak istiyorum” dedi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde babasından devraldığı bakkalı 69 yılıdır işleten Nafiz Özdikici, büyük marketler karşısında bakkal kültürünün bitmek üzere olduğunu belirterek, büyük marketler karşısında bakkal kültürünü yaşatmak istediğini söyledi.

“O dönemler bakkallar çok yoksuldu”
Bakkal işletmenin geçmişte çok zor olduğunu ifade eden Özdikici, “1950 yılında ilkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. Bir süre sonra babamdan bu dükkanı devraldım. Çarşamba ilçesinde o dönem beş tane bakkal vardı. Ancak geçmişteki ekonomik sıkıntılar nedeni ile bakkallar çok fazla dayanamıyordu. O dönemler bakkallar çok yoksuldu. Bizler de bu bakkalı ayakta tutmak için uğraştık ve çok şükür bakkalımız halen müşterilere hizmet vermeye devam ediyor” diye konuştu.

“Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi paket ürün satmıyoruz"
Ürünlerini açık satarak müşterilerinin ne aldıklarını gördüğünü belirten Özdikici, ”Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi paket ürün satmıyoruz. Müşterilerimiz ne aldıklarını görüyorlar. Özellikle bakliyat ürünlerini ve çeşitlerini kendileri görerek alıyorlar. Büyük marketlerde ürünlerin birçoğu paketli müşteriler ne aldıklarını görmüyorlar. Bizde ise aldıkları ürünleri içlerine sinerek alıyorlar” şeklinde konuştu.

“Müşteriler ürünlerini kendileri alıyorlar”
Özdikici, müşterilerin istedikleri ürünleri kendilerine doldurttuğunu belirterek, “Gelen müşterilerin ne istediğini öğrendikten sonra hemen poşeti ellerine veriyorum. Sen doldur diyorum. Sonra bir başka müşteri geliyor ona da hemen poşeti veriyorum. Müşteriler ürünlerini kendileri alıyorlar. Özellikle bayanların çok hoşuna gidiyor. İşin bir ucundan onlarda tutuyor. Almak istediği ürünleri hem kendileri görüyor hem de kendi ihtiyaçlarına göre alıyorlar” açıklamasında bulundu.

“Tenekeli bakkal olarak biliyorlar”
Bakkalın raflarını tenekeden yaptığını ifade eden Özdikici sözlerini şöyle tamamladı:
“Dükkanımızın tereklerini kendimiz yaptık. Tahtalarını bir arkadaşlarımızla yaptık. Rafları ise tenekelerden yaparak bir reyon havası oluşturduk. Her ürüne ayrı yerler yaptık. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin de çok hoşuna gidiyor. Müşterilerimizin bir çoğu dükkanımızı tenekeli bakkal olarak biliyorlar.”

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