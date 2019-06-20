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69 yıllık vatan özlemini gideren Raşel Kazes, Arjantin'e döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Evlenerek Türkiye'den ayrılan ve 69 yıl sonra doğduğu toprakları yaklaşık bir ay boyunca gezme fırsatı bulan Kazes, yaşadığı ülke Arjantin'e döndü - Raşel Kazes: - "Bana çok iyi baktılar. Ben 69 yıl sonra geldim. Çok iyi insanlarla karşılaştım"

İSTANBUL (AA) - Evlenerek Türkiye'den Arjantin'e giden ve 69 yıl sonra doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Raşel Kazes, Arjantin'e döndü.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye gelen, kökeni İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, kızı Silvia ve torunu Brian Kazes ile İzmir'den İstanbul geldi. Kazes ailesi İstanbul Havalimanı'ndan THY'nin TK 0015 sefer sayılı uçağıyla saat 09.40'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareket etti.

Hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulanan Kazes, çok iyi bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Herkesin kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten Kazes, "Bana çok iyi baktılar. 69 yıl sonra geldim. Çok istiyordum gelmeyi. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Türk kızları çok güzel. Türklerin konuşması biraz değişti. Benim evvelden biraz kabaydı konuşmam. Şimdi çok güzel konuşuyorlar." diye konuştu.

Kazes, bir aylık ziyareti sırasında, İstanbul'u ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir dönem ailesiyle yaşadığı evi, okuduğu okulu gezdiğini dile getirerek, son olarak da doğduğu yer olan İzmir'in Bergama ilçesine gittiğini kaydetti.

- "Ben Türk'üm"

Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes, "Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Her yerde çok rahat ettim. Ben Türk'üm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin gerçekleşmesinde kendisine yardım eden başta Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay olmak üzere kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Raşel Kazes, gelecek yıl Türkiye'yi oğlu ve torunlarıyla tekrar ziyaret edeceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Raşel Kazes

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