69 yıllık vatan özlemini gideren Raşel Kazes, Arjantin'e döndü

- "Ben Türk'üm"

Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes, "Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Her yerde çok rahat ettim. Ben Türk'üm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar." ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretin gerçekleşmesinde kendisine yardım eden başta Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay olmak üzere kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür eden Raşel Kazes, gelecek yıl Türkiye'yi oğlu ve torunlarıyla tekrar ziyaret edeceğini dile getirdi.